La regulación de Uber expuso tensiones políticas cruzadas en el Concejo

El oficialismo y La Libertad Avanza se responsabilizaron mutuamente por el fracaso de las negociaciones y metieron ruido a un eventual acuerdo electoral. Acusaciones a Monteverde desde el justicialismo

Si algo dejó en claro la sesión del Concejo municipal de Rosario en el debate de la regulación de las aplicaciones de movilidad como Uber y Didi fueron las tensiones cruzadas entre los diferentes espacios políticos. Unidos y La Libertad Avanza (LLA) chocaron fuerte por el tema, mientras que entre el peronismo y Ciudad Futura también hubo cortocircuitos.

La sesión no abordó el esperado proyecto porque en las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos, la discusión no tuvo acuerdos y se resolvió suspender el tratamiento hasta la semana próxima. Por eso la cita se convirtió en un escenario de cruces políticos.

La presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck , acusó a La Libertad Avanza de no comprometerse con el tema. “Ni leyeron el proyecto”, dijo. Sin embargo, los libertarios sostienen lo contrario y que el oficialismo no les dio lugar a las modificaciones que proponen.

El concejal libertario Lautaro Enriquez le respondió en el recinto. “Dicen ‘vamos a hacerlo con mis condiciones’ y no les importa lo que propongamos nosotros. Ahora se acuerdan de que tienen que tratar estos temas porque están en campaña”, afirmó.

Luego apeló al sarcasmo. “Espero que no me boche por pensar distinto, pero hace ocho años está en la presidencia y ahora quiere tratar Uber”, le dijo a modo de chicana a la presidente a del Concejo. Y reflotó la polémica de inicios de semana.

En un video, Schmuck dijo que a sus alumnos libertarios los desaprueba si le dicen "las cosas de economía básica que afirma el presidente Javier Milei”. Lo cierto es que el de las aplicaciones es un tema más de distancia entre Unidos y LLA , que vienen siendo foco de un eventual acuerdo de cara a las elecciones a intendente.

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, cuestionó a LLA por la caída del tratamiento de Uber. Celina Mutti Lovera / La Capital

En tanto, el concejal de Unidos Fabrizio Fiatti acusó a Ciudad Futura y La Libertad Avanza de unirse “para retrasar la regulación”. En esa sintonía se mostró María Fernanda Rey, del bloque Justicialista.

“Nunca pensé ser testigo de la coincidencia de Juan Monteverde y La Libertad Avanza. No pensé estar viva para eso. Estoy en shock después de ver cuchicheando a Monteverde y a Enriquez”, sostuvo.

“¿Sabés por qué Pablo Javkin es intendente? Porque te cansaste de perder las elecciones contra el necio de Javkin, porque si no hubieses usurpado nuestro partido quizás un justicialista sería intendente”, sostuvo.

Esto desnuda la tensión dentro del PJ y Ciudad Futura, agrupación de la cual Monteverde ya habla como candidato de todo un espectro peronista y de centroizquierda.

Fiatti, justamente, acusó a Ciudad Futura de “anteponer cualquier cuestión a quién es el intendente intentando someter a la ciudad a una discusión electoral y a un clima de campaña”. Fue un primer round, falta que debatan finalmente el proyecto de las apps de movilidad.

Cuándo volverá a debatirse la legalización de Uber en Rosario

Con el tratamiento de este jueves descartado, el cronograma legislativo tendrá dos nuevas instancias de negociación la semana próxima.

Las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos se reunirán nuevamente el lunes 19 y el martes 20 de octubre para intentar acercar posiciones entre los distintos bloques. El objetivo será determinar si las conversaciones permiten emitir un dictamen y llevar el expediente al recinto en la sesión del jueves 22.

La continuidad del debate dependerá de que los concejales logren superar las diferencias que impidieron avanzar esta semana, tanto sobre el contenido de la regulación como el procedimiento legislativo.

Por ahora, la iniciativa enviada por el Ejecutivo municipal sigue sin dictamen y la discusión sobre el marco legal para Uber, DiDi y otras plataformas de movilidad permanece abierta en el Concejo rosarino.