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Diputados: la oposición no logró el quorum y se cayó la sesión que buscó derogar el megadecreto 70

La ayuda de los gobernadores aliados fue clave para el oficialismo. Los santafesinos Scaglia y Núñez, ausentes. Alrededor del Congreso se desarrollan la Marcha Federal Universitaria y protestas sindicales

15 de octubre 2026 · 15:23hs
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La oposición no logró alcanzar el quorum y el oficialismo mantiene blindado el DNU 70.

La oposición no logró alcanzar el quorum y el oficialismo mantiene blindado el DNU 70.

La oposición sufrió un revés en la Cámara de Diputados nacional luego de que fracasara, por falta de quorum, la sesión especial convocada para este jueves con el objetivo de rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión para impulsar una amplia desregulación de la economía.

Los bloques opositores no lograron reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el tratamiento de los proyectos incluidos en el temario, entre ellos la emergencia en discapacidad y endeudamiento y mora.

De ese modo, el oficialismo consiguió impedir el avance de una discusión considerada especialmente sensible para el gobierno de Milei. Los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, de Provincias Unidas (PU), estuvieron ausentes.

Las ausencias clave fueron ocho. Se trata de legisladores de Provincias Unidas y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, quienes responden al gobernador Carlos Sadir, los tres tucumanos de Independencia y el misionero de Argentina Federal.

Los diputados José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Loma Ávila (Provincias Unidas) bajaron al recinto cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya había dado por caída la sesión.

Los 121 diputados presentes fueron de Unión por la Patria (UP), el Frente de Izquierda, una decena de Provincias Unidas, un grupo de Argentina Federal, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica (CC).

El escenario en Diputados

La sesión enfrentó dificultades para alcanzar el quorum como consecuencia de las negociaciones que La Libertad Avanza (LLA) mantuvo con distintos sectores parlamentarios para evitar el tratamiento del decreto.

En la previa de la sesión el oficialismo jugó fuerte para blindar el megadecreto que desreguló amplios sectores de la economía argentina.

Los libertarios incluyeron límites a la venta de tierras en un proyecto que se tratará la semana próxima, al tiempo que hicieron concesiones en discapacidad y hasta prometieron inversiones ferroviarias en el norte del país.

>>Leer más: Para blindar el DNU 70, el mileísmo soltó la ley de tierras con ayuda santafesina

En las semanas previas, los libertarios hicieron varias concesiones a los bloques aliados y, además, recibieron el espaldarazo del segundo fallo de la Corte Suprema de Justicia, que restituyó temporalmente la vigencia de la ley de tierras del kirchnerismo.

Al tomar la palabra durante las expresiones de minoría, el presidente del bloque de Unión por la Patria, el rosarino Germán Martínez, sostuvo que "el gobierno y los que no dieron quórum no sienten al pueblo argentino".

"Acá faltan diputados que nos permitan el desendeudamiento de las familias argentinas y la protección de las tierras rurales. Faltan diputados para resolver el problema de los alquileres y de la discapacidad. Aca faltan los diputados de Santa Fe que conduce el gobernador Maximiliano Pullaro", aseveró su par de bancada Diego Giuliano.

Por su parte, Pablo Juliano (Provincias Unidas) criticó al oficialismo por hacer "contorsionismo para que evitar que haya quorum".

Marcha Federal

El intento opositor de sesionar en Diputados se registró en medio de la nueva Marcha Federal Universitaria y movilizaciones por reclamos sindicales y conflictos salariales.

Al respecto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya desplegaron un amplio operativo conjunto con cortes de calles y vallados en el centro porteño.

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