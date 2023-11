Qué hacer si te pica un alacrán: 10 recomendaciones de expertos

Las picaduras de alacranes pueden ser muy peligrosas si no se las atiende a tiempo.

La especialista sostuvo que “el diagnóstico es muy importante porque no siempre contamos con el alacrán, ni el paciente dice que fue picado ya que puede ser un niño o niña pequeña que tiene mucho dolor y hay que revisar si es un alacranismo. Y allí ver si es leve, moderado o grave. Cuando lo tengo que tratar, además del suero que se aplica, en los casos moderados o graves, implica evaluar el traslado a centros de mayor tecnología pero es importante saber qué hacer en el centro primario de atención. Ya que además del suero antivenenoso que podemos aplicarle al paciente hay más opciones para abordar”, argumentó.

La directora de Epidemiología brindó recomendaciones ante una picadura de alacrán: “Si una persona es picada por un alacrán, debemos saber que en la provincia la gran mayoría de los casos son leves, pero sí hay un tema con la distribución del veneno y es por ello que los niños pequeños tienen formas más graves”.

Recomendaciones si te pica un alacrán

* En todos los casos se recomienda aplicar frío local para evitar que el veneno se distribuya por todo el cuerpo.

* Si se trata de un niño o niña se solicita que sea trasladado al centro de salud más cercano.

* Ante una picadura no se debe esperar a que el paciente esté grave debido a que el cuadro se desarrolla rápidamente.

Recomendaciones para evitar las picaduras de alacranes

* Mantener la casa y los jardines limpios.

* Revisar cañerías o pulas de escombros ya que los alacranes suelen esconderse en esos lugares.

* Colocar telas mosqueteras o rejillas que se pueden comprar o se realiza con una media cancán para que el alacrán no trepe.

* Colocar tapones en las bañeras y piletas, además de burletes.

* Si hay niños pequeños se recomiendan colocar frascos de vidrio en las patas de las cunas.

* Evitar dejar ropa en el suelo o sacudirla y revisarla, al igual que zapatos o gorros.

* Revisar también las camas antes de acostar a niños pequeños

¿Es necesario buscar al alacrán tras la picadura?

Cudós aclaró que “si hay un accidente no buscamos el alacrán porque no es necesario, no perdemos ese tiempo".

A la vez, destacó: "Sí sabemos que para generar el suero el Instituto Malbrán requiere alacranes vivos. La provincia ha realizado el envío pero ahora nos siguen requiriendo”.