Alacranes: aumentan en Santa Fe los casos de picaduras y son más severos

Desde octubre y hasta marzo se produce la mayor cantidad de eventos. Enero, febrero y marzo acumulan el grueso de las consultas por picaduras, sobre todo en el centro y norte de la provincia. Aunque en Rosario también son frecuentes las consultas.

Leer Más: Tragedia en barrio Tío Rolo: un nene de 7 años se ahogó en una pileta

Cómo tenerlos lejos

Es fundamental intentar que los alacranes no ingresen a los domicilios. Para eso se deben colocar mosquiteros que no tengan agujeros y cubran la totalidad de puertas y ventanas; tapar las rejillas con mallas o tela mosquitera que impidan que salgan por las cañerías y desagües; tener los patios y otros sectores de la casa ordenados, despejados; no acumular escombros, ni ladrillos, ni leña, y revocar bien las paredes, porque allí el alacrán encuentra su lugar.

No dejar ropa tirada en el piso, revisar zapatillas antes de colocárselas (no con la mano sino sacudiéndolas), sacudir también las sábanas y ropa de campa, en especial de los niños y cunas de bebés.

Qué hacer si se produce la picadura

En ocasiones, por más que se tomen todas las medidas, se puede producir una picadura. Cuando los chicos son pequeños no siempre pueden explicar qué les pasó. No hay que perder tiempo en buscar al alacrán sino asistir de inmediato al centro de salud más cercano si el bebé o niño no para de llorar (la picadura del Tityus trivittatuses es muy dolorosa por lo que los padres o cuidadores advertirán que algo serio está pasando).

Hay situaciones en las que queda claro que la picadura provino de un alacrán. Si se logró matar al animal es conveniente llevarlo en un frasquito al sanatorio u hospital pero lo primordial es asistir a la víctima lo antes posible, llevándola a un centro asistencial.