La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

El hijo de Omar Fernández escuchó los gritos de ayuda en su casa, pero no pudo salvar la anciano ante la propagación del fuego en su habitación

Un hombre de 80 años falleció este jueves a la noche por un incendio en el barrio Ludueña . Su hijo reveló que estaba postrado desde un largo tiempo y había tenido un accidente cerebrovascular (ACV). "No había forma de que se pudiera salvar por sus propios medios" , comentó.

El fuego arrasó la habitación de Omar Fernández y el comedor de la casa en Camilo Aldao al 100 bis . Los Bomberos Zapadores lograron apagar el fuego antes de que la propiedad quedara totalmente destrozada, pero fue imposible rescatar al anciano con vida tras la denuncia de los vecinos.

La otra persona que vive allí estaba durmiendo en el momento en el que la víctima empezó a pedir ayuda. "Fuego, fuego", escuchó desde la habitación más cercana a la vereda. Sin embargo, su respuesta se demoró unos instantes. En diálogo con LT8 , indicó que su papá era fumador: "Lo tomé como algo común porque a veces se le cae una brasa en la sábana o en el tachito de basura" .

El hombre fallecido tuvo un ACV hace 25 años. Tiempo después sufrió una fractura de la cadera. Según explicó su hijo, "estaba postrado en la cama y no se podía levantar solo" .

Incendio Camilo Aldao 100 bis 2 Foto: Maxi Klanjscek.

Gustavo Fernández trató de salvar a su padre cuando oyó los gritos de auxilio desde la pieza del fondo. En ese momento consiguió abrir la puerta, pero el fuego le impidió acercarse. "No podía entrar a ayudarlo. Daba un paso adelante y tres hacia atrás porque no se podía entrar por el calor y el humo", detalló al día siguiente.

El hombre que vio a su padre atrapado decidió salir a la calle a pedir auxilio. Algunos vecinos se acercaron y poco después empezó el operativo de los bomberos junto con Gendarmería Nacional y la policía. Aunque las llamas se apagaron, el anciano murió en su dormitorio. Su hijo se lamentó por la situación, ya que "no había forma de salvarlo".

Incendio Camilo Aldao 100 bis 1 Foto: Maxi Klanjscek.

En consonancia con el informe preliminar sobre el siniestro, Gustavo cree que el incendio se desató por un accidente. "Puede ser que se le haya caído una brasa en algún lado. Fue de un minuto para el otro, no algo premeditado", remarcó. Mientras tanto pidió colaboración a través de la línea telefónica 341-2-735940, ya que la casa quedó destrozada y lleva un largo tiempo desempleado. Ambos vivían solos allí y no tiene otros familiares cercanos que puedan asistirlo.