La Capital | La Ciudad | maleteros

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Ex concejales y ediles salieron a respaldar la ordenanza que regularizó la actividad en la Terminal de Ómnibus y cuestionaron el proyecto de La Libertad Avanza que propone quitar la exclusividad del servicio y el canon que percibe la cooperativa de maleteros.

Matías Petisce

Por Matías Petisce

22 de enero 2026 · 16:51hs
Los trabajadores de la Terminal fueron al Concejo para seguir la votación de la ordenanza.

Los trabajadores de la Terminal fueron al Concejo para seguir la votación de la ordenanza.

El proyecto ingresado al Concejo Municipal que busca "quitarle la exclusividad" a los maleteros de la terminal de ómnibus y de sacarles el porcentaje de la tasa por uso de plataforma sigue dando de qué hablar. Tanto el ex concejal Eduardo Toniolli como la actual edil Norma López —ambos autores de la norma que legitimó la actividad de los maleteros— defendieron la organización del servicio, y aseguraron que la ordenanza vigente vino a resolver una informalidad que llevaba 70 años.

Tal como lo publicó La Capital en su edición de ayer, la concejal Samanta Arias, de La Libertad Avanza, presentó en el cuerpo un proyecto que propone la derogación de la ordenanza Nº 10.269 que legitimó la actividad. Su intención es "quitarle la exclusividad" de ese trabajo a la cooperativa, que percibe un canon equivalente al 20 por ciento de la tasa que se les cobra a las empresas de transporte por el uso de plataforma.

Sin polemizar con Arias, Toniolli, ex concejal y autor de junto con López de la ordenanza que regularizó la actividad de los maleteros en la Terminal, expuso sólidos argumentos para defender la labor que realizan esos trabajadores, quienes "padecieron la informalidad por más de 70 años". Negó que haya extorsiones y conflictos, al tiempo que valoró la opinión de la libertaria como puntapié para mejorar la actividad. Por su parte, López, coautora de la ordenanza, le aclaró a Arias que la propina es voluntaria y que el porcentaje de la tasa que percibe la cooperativa no la pagan los usuarios, sino las empresas, por el uso de plataforma.

Maleteros, una actividad histórica

El ex diputado nacional por Santa Fe comentó que para hablar de los maleteros hay que remontarse al siglo XVIII en España, cuando comenzó a profesionalizarse la actividad de los choferes y ya no hubo alguien que se hiciera cargo del equipaje. "Hoy, en Rosario, esas 59 personas se organizaron, tienen uniforme, identificación y QR para un eventual reclamo y servicio como cualquier otra actividad; también se capacitan en el combate contra la trata, idiomas, RCP y reclaman un lugar en la terminal como ocurre con el depósito que está abandonado y permitiría brindarle mayor comodidad al pasajero", destacó respecto a la polémica surgida a partir de un derecho que reclaman los maleteros y maleteras.

>> Leer más: Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

A partir de la resolución Nº 47 de 1995, son las empresas las que deberían hacerse cargo de la carga y descarga de equipaje, salvo que haya una disposición que indique lo contrario", explicó Toniolli en declaraciones a LaCapital.

En ese marco, recordó que el proyecto que creó junto a López se redactó para dotar a un sector de la población que se encontraba en la total informalidad desde hacía 70 años y en el que la pandemia estaba haciendo estragos, como en gran parte de la clase trabajadora argentina.

"En el Concejo trabajamos mucho para articular este proyecto junto al municipio y provincia y lo hicimos de manera coordinada con los maleteros y maleteras, comerciantes y gerencia de la Terminal. Entonces, en la ciudad no funcionaba tal servicio y alguien lo prestaba a cambio de propina, que no es obligatoria y tampoco existe una conflictividad extendida en cuanto a extorsiones y amenazas en ese sentido", precisó Toniolli.

En ese sentido, recordó que esa enmienda "logró aprobarse por unanimidad y permitió cooperativizar la actividad de estos trabajadores como las de cientas de cooperativas", al tiempo que aclaró que el servicio que brindan "no lo paga el vecino ni el usuario sino las empresas para hacerse cargo de algo que no venían haciendo".

No obstante, evitó polemizar con el proyecto planteado por la concejala Arias. "Perón decía que había que hablar mucho de las ideas, mucho de las cosas y poco de las personas, es decir, no la conozco a la concejala y no voy a opinar, pero creo que toda norma tiene una historia y un debate parlamentario que se votó por unanimidad", aseguró.

Falacias

Mientras tanto, y en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Norma López opinó que el proyecto que presentará la concejala libertaria "es, ni más ni menos, que una declaración de principios de lo que quiere hacer La Libertad Avanza en el Concejo Municipal: atacar y destruir toda propuesta de trabajadores y trabajadoras que intentan organizarse, como esta cooperativa".

"Pensar en acotar la libertad de las personas a la carga o descarga de un equipaje realmente habla de lo que significa la libertad individual para este espacio político", cuestionó.

>> Leer más: Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

En ese marco, aclaró que "el proyecto de Arias plantea algunas falacias porque las tasas de las cuales surge un aporte del municipio a la cooperativa no fueron creadas para ese momento, sino que son históricas" y explicó que "lo que sí se hizo fue derivar un porcentaje para que esas 60 familias puedan tener un monto fijo, que es menos de 400 mil pesos por trabajador".

Para López, la iniciativa de la concejala libertaria "trata de tirar algo como novedoso en base a la libertad individual, pero lo que trata es de desestabilizar a un sector históricamente precarizado, sin profesionalización, del cual nos tenemos que hacer cargo. Porque los espacios públicos son del Estado. Ahora tenemos maleteros identificados, tienen vestimenta representativa del municipio y cuentan con un registro, que es muy importante para saber con quiénes estamos hablando".

Noticias relacionadas
La Terminal de Ómnibus Mariano Moreno empezó a recibir turistas el jueves 15 de enero de 2026 por el recambio de las vacaciones de verano.

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El puente colapsó después de que un camión quiso pasar con una excavadora. 

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

La sede del sindicato de portuarios, con vigilancia policial tras el hallazgo de las balas.

Interna en el sindicato de portuarios: la gestión saliente negó estar detrás de las amenazas

bajo la plaza 25 de mayo: hallaron en el centro de rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Ver comentarios

Las más leídas

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Lo último

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Central informó que operaron a Juan Cruz Komar y que la cirugía fue un éxito

Central informó que operaron a Juan Cruz Komar y que la cirugía fue un éxito

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Ex concejales y ediles salieron a respaldar la ordenanza que regularizó la actividad en la Terminal de Ómnibus y cuestionaron el proyecto de La Libertad Avanza que propone quitar la exclusividad del servicio y el canon que percibe la cooperativa de maleteros.
Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Por Matías Petisce
Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925
La Ciudad

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Quién es el embajador argentino que exigió tapar un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas
Política

Quién es el embajador argentino que exigió tapar un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Ovación
No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben
OVACIÓN

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Policiales
Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

La Ciudad
Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Interna en el sindicato de portuarios: la gestión saliente negó estar detrás de las amenazas

Interna en el sindicato de portuarios: la gestión saliente negó estar detrás de las amenazas

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Economía

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes
Información General

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes

Todo vacante en el Quini 6, con varios ganadores en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con varios ganadores en el Siempre Sale

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe
Economía

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia
Ovación

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros
Información General

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
El Mundo

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
La Ciudad

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Política

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo
Información general

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo