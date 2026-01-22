Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Ex concejales y ediles salieron a respaldar la ordenanza que regularizó la actividad en la Terminal de Ómnibus y cuestionaron el proyecto de La Libertad Avanza que propone quitar la exclusividad del servicio y el canon que percibe la cooperativa de maleteros.

El proyecto ingresado al Concejo Municipal que busca "quitarle la exclusividad" a los maleteros de la terminal de ómnibus y de sacarles el porcentaje de la tasa por uso de plataforma sigue dando de qué hablar. Tanto el ex concejal Eduardo Toniolli como la actual edil Norma López —ambos autores de la norma que legitimó la actividad de los maleteros— defendieron la organización del servicio, y aseguraron que la ordenanza vigente vino a resolver una informalidad que llevaba 70 años.

Tal como lo publicó La Capital en su edición de ayer, la concejal Samanta Arias, de La Libertad Avanza, presentó en el cuerpo un proyecto que propone la derogación de la ordenanza Nº 10.269 que legitimó la actividad . Su intención es "quitarle la exclusividad" de ese trabajo a la cooperativa, que percibe un canon equivalente al 20 por ciento de la tasa que se les cobra a las empresas de transporte por el uso de plataforma.

Sin polemizar con Arias, Toniolli, ex concejal y autor de junto con López de la ordenanza que regularizó la actividad de los maleteros en la Terminal, expuso sólidos argumentos para defender la labor que realizan esos trabajadores, quienes "padecieron la informalidad por más de 70 años". Negó que haya extorsiones y conflictos, al tiempo que valoró la opinión de la libertaria como puntapié para mejorar la actividad. Por su parte, López, coautora de la ordenanza, le aclaró a Arias que la propina es voluntaria y que el porcentaje de la tasa que percibe la cooperativa no la pagan los usuarios, sino las empresas, por el uso de plataforma.

El ex diputado nacional por Santa Fe comentó que para hablar de los maleteros hay que remontarse al siglo XVIII en España, cuando comenzó a profesionalizarse la actividad de los choferes y ya no hubo alguien que se hiciera cargo del equipaje. "Hoy, en Rosario, esas 59 personas se organizaron, tienen uniforme, identificación y QR para un eventual reclamo y servicio como cualquier otra actividad; también se capacitan en el combate contra la trata, idiomas, RCP y reclaman un lugar en la terminal como ocurre con el depósito que está abandonado y permitiría brindarle mayor comodidad al pasajero", destacó respecto a la polémica surgida a partir de un derecho que reclaman los maleteros y maleteras.

>> Leer más: Maleteros de la Terminal de Ómnibus de Rosario quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

A partir de la resolución Nº 47 de 1995, son las empresas las que deberían hacerse cargo de la carga y descarga de equipaje, salvo que haya una disposición que indique lo contrario", explicó Toniolli en declaraciones a LaCapital.

En ese marco, recordó que el proyecto que creó junto a López se redactó para dotar a un sector de la población que se encontraba en la total informalidad desde hacía 70 años y en el que la pandemia estaba haciendo estragos, como en gran parte de la clase trabajadora argentina.

"En el Concejo trabajamos mucho para articular este proyecto junto al municipio y provincia y lo hicimos de manera coordinada con los maleteros y maleteras, comerciantes y gerencia de la Terminal. Entonces, en la ciudad no funcionaba tal servicio y alguien lo prestaba a cambio de propina, que no es obligatoria y tampoco existe una conflictividad extendida en cuanto a extorsiones y amenazas en ese sentido", precisó Toniolli.

En ese sentido, recordó que esa enmienda "logró aprobarse por unanimidad y permitió cooperativizar la actividad de estos trabajadores como las de cientas de cooperativas", al tiempo que aclaró que el servicio que brindan "no lo paga el vecino ni el usuario sino las empresas para hacerse cargo de algo que no venían haciendo".

No obstante, evitó polemizar con el proyecto planteado por la concejala Arias. "Perón decía que había que hablar mucho de las ideas, mucho de las cosas y poco de las personas, es decir, no la conozco a la concejala y no voy a opinar, pero creo que toda norma tiene una historia y un debate parlamentario que se votó por unanimidad", aseguró.

Falacias

Mientras tanto, y en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Norma López opinó que el proyecto que presentará la concejala libertaria "es, ni más ni menos, que una declaración de principios de lo que quiere hacer La Libertad Avanza en el Concejo Municipal: atacar y destruir toda propuesta de trabajadores y trabajadoras que intentan organizarse, como esta cooperativa".

"Pensar en acotar la libertad de las personas a la carga o descarga de un equipaje realmente habla de lo que significa la libertad individual para este espacio político", cuestionó.

>> Leer más: Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

En ese marco, aclaró que "el proyecto de Arias plantea algunas falacias porque las tasas de las cuales surge un aporte del municipio a la cooperativa no fueron creadas para ese momento, sino que son históricas" y explicó que "lo que sí se hizo fue derivar un porcentaje para que esas 60 familias puedan tener un monto fijo, que es menos de 400 mil pesos por trabajador".

Para López, la iniciativa de la concejala libertaria "trata de tirar algo como novedoso en base a la libertad individual, pero lo que trata es de desestabilizar a un sector históricamente precarizado, sin profesionalización, del cual nos tenemos que hacer cargo. Porque los espacios públicos son del Estado. Ahora tenemos maleteros identificados, tienen vestimenta representativa del municipio y cuentan con un registro, que es muy importante para saber con quiénes estamos hablando".