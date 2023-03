Una de cada tres escuelas primarias aún no extendió el horario de clases

Una de cada tres escuelas primarias del sur de la provincia aún no implementó la ampliación del dictado escolar para llegar a las 25 horas semanales de clases. Según advierten desde el Ministerio de Educación de la provincia, uno de los obstáculos que se presenta a los docentes es la imposibilidad de alargar el horario de salida del turno tarde más allá de las 17.30, por la falta de garantías para que los chicos puedan llegar seguros a su casa.

La intención de prolongar la jornada escolar en la escuela primaria se terminó de plasmar en la resolución (Nº 426) de junio del año pasado. Si bien muchas escuelas ya cuentan con jornada ampliada, con dos horas más de clases por día, la modalidad no llegaba a todas los establecimientos, ni a todos los grados.

Los datos

En las localidades del sur provincial, que corresponden a la región VI de la cartera educativa, hay 277 escuelas primarias. De éstas ya son 181 las que implementaron la jornada extendida, instituciones donde los chicos ingresan diariamente 40 minutos más temprano o salen 40 minutos más tarde.

De acuerdo a datos oficiales, 50 escuelas primarias de la regional VI iniciaron la extensión horaria el año pasado, otras 131 se sumaron en marzo de este año y 63 lo harán a partir del mes próximo. Las restantes, alargarán 40 minutos el horario de cursado diario después de las vacaciones de invierno.

De esta forma, se cumplirá con el objetivo de que todas las escuelas primarias de la provincia alcancen 25 horas semanales de clase durante este año, tal como lo aseguró en febrero pasado la ministra de Educación santafesina, Adriana Cantero.

La jefa de supervisión de la regional VI, Carla Borgonovo, reconoció que existen algunas dificultades con la implementación de la propuesta. "Sucede sobre todo en los casos de escuelas con mucha matrícula, que además tienen comedor y comparten edificio con escuelas nocturnas primarias o Eempas, donde la extensión del horario de clases puede superponerse con el comedor o con la escuela nocturna. Pero también en algunos contextos, la complejidad de correr horarios se relaciona con un cierto temor en términos de seguridad, por las características del barrio, o por la falta de circulación del transporte", explicó.

En esos casos, sostuvo, se acompaña a los equipos directivos de las escuelas "a pensar con más detalles, prestando atención a la singularidad", de cada establecimiento para lograr armar el damero que representa agregar una hora más de clases por día. También, sostuvo, en los últimos años los comedores escolares suman más comensales, lo cual en algunos casos implica otro inconveniente ya que hay más turnos de comidas.

Para Borgonovo, "hay algunos barrios donde las dificultades se van anudando". Aun así destacó que varias escuelas de zonas consideradas complejas ya pusieron en marcha la extensión horaria. "Tenemos que poner en valor lo que implica que los chicos puedan estar más tiempo en la escuela y trabajar en la producción y lectura de textos, en contenidos de matemática relacionados con el contexto y las tecnologías, en ciencias, en problemáticas ambientales, sociales o en disciplinas artísticas", destacó.

Bien recibida

Las escuelas implementan la jornada extendida de acuerdo a sus contextos. En noviembre pasado, La Capital reflejó la experiencia desarrollada en la escuela Nº 524 Estanislao Pando (Italia 2225), donde los chicos ingresan a clases veinte minutos antes y salen otros 20 minutos más tarde. Las directora contó que pese al temor inicial a que las familias no acompañen la medida por lo que podía implicar el cambio de rutinas, finalmente “eso no pasó y no se incrementó el ausentismo de los chicos”. A la escuela de Italia al 2200 asisten 150 alumnos desde el nivel inicial hasta el séptimo grado. Los del turno mañana comenzaron a entrar a las 7.40 y a retirarse 12.25 (antes era de 8 a 12.15). Y los del turno tarde de 13.05 a 18.

La escuela Nº 1.319 José Ortolani (Génova 3218) también se sumó al nuevo plan con sus alumnos de primero a tercer grado, ya que los otros cursos tienen jornada ampliada. Allí, los chicos del turno mañana del primer ciclo de la primaria ingresan a las 8 y se retiran a las 13 (antes se iban a las 12.15), mientras que los del turno tarde entran 13.15 y se van 18.15 (antes salían cerca de las 17.20). En el caso del comedor —al que asisten 500 de los 647 alumnos de la escuela— sólo debieron reestructurar los horarios de los distintos grados, ya que tiene capacidad para cien chicos por turno, de 11.30 a 13.

"Innovar en educación implica mover un damero de horarios y relaciones establecidas, pero la respuesta que hemos recibido de los docentes y de las familias ha sido buena. Estamos hablando con todos desde el inicio del ciclo lectivo y en general no hay residencia a que los chicos vayan antes a la escuela", sostuvo Borgonovo y apuntó que "todo cambio implica una complejidad, pero estamos avanzando en términos de la ley nacional de educación y ampliando nuestra propuesta educativa no sólo en tiempo, sino en calidad de la propuesta".

Después de las vacaciones de invierno todas las escuelas primarias deberán cumplir con 25 horas de clases semanales.