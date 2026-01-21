Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

Impulsada por La Libertad Avanza, la normativa pretende derogar la ordenanza que regula la actividad porque "representa un riesgo jurídico enorme para la ciudad"

La actividad de los maleteros en la Terminal quedó regulada mediante una ordenanza aprobada en 2021. Desde entonces se creó una cooperativa de trabajo.

El Concejo Municipal estudia un proyecto de ordenanza que pide sacar a los maleteros de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno . Se trata de una iniciativa que impulsa la derogación de la normativa número 10.269 aprobada en 2021 que regula la actividad de quienes llevan años cumpliendo con la tarea de carga y descarga de valijas bajo la conformación de una cooperativa de trabajo.

La autora del proyecto que busca terminar con la actividad de la cooperativa es la concejala de La Libertad Avanza Samanta Arias . Este miércoles explicó que la iniciativa busca terminar con el “monopolio forzoso” en el uso de las plataformas, y evitar que la Municipalidad "se coma un juicio millonario".

Arias, quien se ingresó al Palacio Vasallo el 10 de diciembre pasado, remarcó que se busca “terminar con el monopolio forzoso que se financia con el derecho de uso de la plataforma de la Terminal por una norma que promovió el kirchnerismo en 2021. Por esa ordenanza, el pasajero rehén de un sistema en el que una cooperativa que tiene la exclusividad de manejar tu valija. Encima, el estado le garantiza ingresos a través de un canon”.

“Este mecanismo es muy cuestionable. De la tasa de uso de plataforma que paga cada colectivo que ingresa a la Terminal, el municipio toma el 20 por ciento y se lo transfiere a la Cooperativa de Maleteros. Ese dinero debería ir todos los meses para arreglar baños, techos, a la seguridad privada y a mejorar los servicios en la Terminal. No podemos aceptar eso” , remarcó la concejala del partido político de Javier Milei.

Arias se preguntó entonces: “¿Cómo vamos a crear ciudadanos de primera y de segunda con los recursos que pagamos todos? ¿Por qué los maleteros pueden forzarnos a darles recursos de la Municipalidad? ¿Por qué no dárse esos fondos a los kiosqueros u a otros comerciantes?”.

Comerse un juicio millonario

Según la edila libertaria, el funcionamiento de la Cooperativa de Maleteros representa “un riesgo jurídico enorme para la ciudad”, y mencionó lo que sucedería en la ciudad de Córdoba donde los maleteros también están agrupados en una cooperativa.

“En Córdoba, se empezó igual -dijo Arias- , con subsidios, con actitudes violentas, con exclusividad y hoy los maleteros están exigiendo ser reconocidos como empleados municipales de planta permanente. El argumento que usan es que el Estado los regula, les da un lugar donde trabajar, les pagua y entonces aducen que el estado es su patrón. En Rosario, vamos en ese mismo camino, a comernos un juicio millonario para que pasen a ser empleados públicos. Hay que cortar el vínculo legal antes de que sea tarde”.

Nuevo reclamo de maleteros

La iniciativa de la legisladora libertaria trascendió luego de conocerse en los últimos días un reclamo que hizo la Cooperativa de Maleteros y Maleteras. "Vamos a tratar de que no afecte nuestra actividad", comentó el presidente de la entidad, José Luis Donato, respecto a la nueva medida aplicada por el gobierno nacional, que avanzó en la desregulación del sistema de control de equipajes y encomiendas. En contrapartida, los maleteros subieron la apuesta y van por la reapertura del depósito de equipaje y un porcentaje de la percepción de un tributo por el trabajo que realizan en la terminal local en lugar de "pedir propina o limosna".

La medida publicada en el Boletín Oficial del gobierno nacional, dejó sin efecto el sistema anterior de control basado en marbetes y fajas físicas con características técnicas predeterminadas. Asimismo, extendió un plazo de 60 días para que las empresas de transporte de larga distancia puedan implementar un sistema acorde, a fin de garantizar nuevas formas de seguridad.

"Vamos a tratar que no afecte a nuestra actividad, y creería que las empresas nos van a integrar y van a buscar nuestra opinión al respecto evaluar cómo se implementa. Es un método que se implementó un tiempo durante 2017 con las butacas, pero que luego quedó en la nada", señaló Donato respecto a esta desregulación del sistema de equipajes.

Donato explicó que, hoy por hoy, las empresas les proveen el marbete con el número de ticket y butaca del pasajero para la carga y descarga de equipaje. "Nosotros cargamos y descargamos todo el equipaje, ya que por ordenanza tenemos la exclusividad. Es por eso que también comenzamos a gestionar un tipo de arancel para evitar tener que pedir «limosna» o «propina» y aún está en tratativas en el Concejo", describió Donato.

Cuándo y cómo se reguló a los maleteros

El 3 de diciembre de 2021, el Concejo aprobó la ordenanza que formaliza y regula la actividad laboral de los maleteros que realizan tareas de carga y descarga de equipajes en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. La iniciativa, impulsada por el concejal Eduardo Toniolli, expresó en ese momento una reivindicación histórica de los trabajadores del sector.

“Hace 71 años se fundó la Terminal de ómnibus de nuestra ciudad, desde entonces hasta la fecha los maleteros vivieron de la propina de los usuarios de los servicios de transporte de media y larga distancia: sin ingresos fijos, sin aportes, sin vacaciones pagas, sin derechos laborales de ningún tipo”, señaló el edil Eduardo Toniolli _impulsor del proyecto de ordenanza_ al momento de intervenir en el recinto del cuerpo legislativo local, y agregó que “sin embargo brindan un servicio que -según lo establece la resolución 47/95 de la Secretaría de Transporte de la Nación_ debe estar a cargo de las empresas transportistas, y debe ser gratuita para los pasajeros”.

“La normativa no solo avanza en la formalización de los maleteros y en el reconocimiento de su carácter de trabajadores, sino también en la profesionalización de su labor cotidiana, por medio de capacitaciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios de la terminal”, informó el edil justicialista, al brindar detalles sobre la ordenanza que entró en vigor en 2022.