Un herido grave en un violento choque entre dos autos en barrio Belgrano

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudió al lugar y tuvo que derivar en ambulancia al conductor del Chevrolet. Uno de los ocupantes del Ford Fiesta señaló a LT8: "El golpe fue muy fuerte, pero estoy bien porque gracias a Dios tenía el cinturón de seguridad colocado. Ya estábamos cruzando la calle cuando y (el Chevrolet) me pegó justo en el medio. No me dio tiempo para frenar, me pegó de lleno. El muchacho que conducía el otro auto sufrió un golpe en el pecho. Estaba consciente, pero muy golpeado".