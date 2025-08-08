La Capital | La Ciudad | Choque

Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

El siniestro vial ocurrió a la madrugada, cuando el conductor perdió el control de su auto, que terminó averiado sobre la vereda

8 de agosto 2025 · 08:59hs
El choque complicó la circulación antes del amanecer por el operativo policial.

Foto: Maxi Klanjscek.

El choque complicó la circulación antes del amanecer por el operativo policial.

Un automovilista se quedó a mitad de camino este viernes a la mañana por un choque llamativo en pleno centro de Rosario. Según consta en la denuncia, trató de esquivar a un hombre que iba caminando y se estrelló contra un local comercial por la maniobra.

La policía confirmó que el conductor estaba ileso luego del impacto en Entre Ríos al 300. Tampoco identificaron a otras personas afectadas por el siniestro vial. Mientras tanto, la circulación se redujo durante un par de horas por el operativo coordinado entre los uniformados y la Municipalidad.

Después de la colisión, el dueño del Renault Logan se bajó del vehículo sin mayores inconvenientes. Las autoridades constataron que la colisión provocó daños en el inmueble vacante donde tiempo atrás tenía su sede la Concejalía Popular del exedil Nire Roldán.

¿Cómo fue el choque en el centro?

El automovilista tuvo que llamar a la grúa alrededor de las 5.30 de la mañana. En ese momento venía manejando hacia el sur por Entre Ríos. Cuando estaba llegando a la mitad de la cuadra entre Catamarca y Tucumán, subió hacia la vereda izquierda y chocó contra la persiana metálica del local.

Choque Entre Ríos 300 2

La policía fue a investigar el episodio por una denuncia telefónica y constató rápidamente que el propietario del coche estaba fuera de peligro. El conductor dijo que un hombre se cruzó en su camino. Para evitar atropellarlo, cambió de dirección y perdió el control.

>> Leer más: Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

La parte delantera del Renault Logan quedó severamente dañada por el impacto contra la entrada al local y un roce sobre un árbol. Dado que no podía reanudar la marcha, la víctima solicitó el remolque de un servicio de asistencia mecánica.

En lo que respecta al inmueble, el choque provocó la rotura de la persiana metálica y una parte de la mampostería sobre la línea de edificación. El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) confirmó la normalización del tránsito cerca de las 7.30 de la mañana, tras un par de horas con calzada reducida para facilitar el retiro del vehículo.

