Un chico fue atropellado y su padre detenido por golpear el auto

Un violento siniestro vial se produjo hoy al mediodía en Avellaneda al 2100 donde un automóvil atropelló a un chico de unos 15 años que venía de la escuela. El padre reaccionó y golpeó el vehículo, quedando luego detenido.

Unos minutos después de las 12, un Renault Sandero llevó por delante a un adolescente que sufrió un fuerte golpe en la cabeza aunque sin pérdida de conocimiento. "No tiene nada, está tranquilo, está bien", dijo una de las médicas que lo atendió en una ambulancia.

Según el testimonio de la conductora del automóvil, la imprudencia fue del chico y ella no tuvo margen para frenar. "El pibe se cruzó, yo venía por Avellaneda y el pibito se larga a correr por la senda peatonal, me pregunto ¿no vé que viene un auto? Encima después viene el padre del chico y me golpea el auto, me abolló una puerta, voy a hacer una denuncia contra él", dijo a Canal 3.

Además negó que iba hablando por teléfono mientras conducía. "Venía bien yo, con semáforo en verde, el pibe primero se retiene en el cordón y después se larga a correr, por más que frene no hay tiempo".

Visiblemente enojada, manifestó: "Me iba a trabajar y ahora pierdo el día, encima me tengo que bancar que el padre venga y rompa el auto".

En tanto, el padre del menor quedó demorado por la policía que se hizo presente en esa esquina.