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Tim Payne debutó con un golazo en el triunfo de Olimpia de Paraguay

El defensor que fue viral durante el Mundial 2026 hizo su estreno aboluto con el Decano y anotó su primer gol con un fuerte remate desde afuera del área

3 de agosto 2026 · 10:40hs
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Tim Payne debutó y anotó su primer gol con Olimpia de Paraguay.

AP

Tim Payne debutó y anotó su primer gol con Olimpia de Paraguay.
El lateral neozelandés anotó un golazo desde afuera del área.

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El lateral neozelandés anotó un golazo desde afuera del área.

Tim Payne revolucionó las redes sociales durante el Mundial 2026, tras hacerse viral por un video, y Olimpia de Paraguay decidió apostar por él. El lateral derecho de la selección de Nueva Zelanda hizo su debut oficial con el Decano y anotó un golazo desde afuera del área que generó un impacto directo en el equipo.

El neozelandés ingresó al minuto 68 durante la goleada ante Rubio Ñu, por la tercera fecha del campeonato de primera división de Paraguay. Con cuatro goles de ventaja a los 80 minutos de juego, el conjunto albinegro aprovechó los espacios para anotar el 5-0 definitivo en los pies del jugador sensación de la Copa del Mundo.

El propio Payne recibió la pelota sobre la mitad de la cancha, tocó hacia una banda para Franco Alfonso y fue a buscar la devolución al borde del área, donde pateó de primera para clavarla al ángulo y anotar el quinto gol de la tarde en Asunción.

Las declaraciones de Tim Payne

“Estoy contento de contribuir al equipo. Marcar un gol es agradable, pero ganar el juego es lo más importante para el equipo”, aseguró Payne durante una entrevista con Tigo Sports después del encuentro.

>> Leer más: Gianni Infantino anunció que Fifa no organizará el Mundial junto a inversores privados

A su vez, el neozelandés de 32 años se refirió a su adaptación en su primera experiencia en el fútbol sudamericano. “Cuanto más tiempo pase aquí, más fácil va a ser adaptarme. Estoy intentando aprender el idioma lo más posible. Va a llevar un tiempo más”, afirmó.

Por otro lado, el lateral derecho fue consultado por Eduardo Delmás, su compañero y traductor personal en Olimpia, y expresó: “Ha sido una ayuda fantástica. Obviamente es joven todavía, quiero que se concentre en su fútbol. Es un talento fantástico y lo sigue demostrando”. Además, le agradeció a todo “el pueblo paraguayo por el apoyo” y señaló que fueron muy “acogedores” con él y su familia.

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