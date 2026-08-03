Jeremías Ledesma tras el triunfo de Central: "Nos salió lo que habíamos preparado"

El Canalla logró ante River su primera victoria en el Torneo Clausura. El arquero tuvo una gran actuación y fue determinante en el resultado final

Central consiguió un triunfo de peso al derrotar 1-0 a River en el Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura. Con una actuación determinante de Jeremías Ledesma , el Canalla sumó su primera victoria del campeonato tras la derrota frente a Belgrano en Córdoba y el empate como local ante Racing.

El arquero destacó el crecimiento del equipo: "Pudimos acomodarnos un poquito, tuvimos mucho la pelota, no nos patearon al arco. No se reflejó lo que por ahí se ve en videos cuando uno hace un análisis. Hoy nos llevamos los tres puntos, que para nosotros es un montón, porque ahora los tenemos que validar de nuevo en casa y nos acomodamos en la tabla", afirmó.

Ledesma también comparó el inicio de este torneo con el rendimiento del semestre pasado. " Arrancamos de la misma forma que el semestre pasado, con la misma cantidad de puntos, y terminamos jugando unas semifinales" , recordó.

Consultado sobre si el planteo táctico salió como lo habían preparado, el arquero respondió: "Sí, de hecho en los anteriores partidos nosotros siempre intentábamos salir jugando y hoy no planteamos jugar porque no queríamos que una presión alta de River les abriera el camino a un gol o les diera confianza . Entonces pusimos la pelota un poco más lejos para jugar la segunda jugada, estar cortitos, cerrarles los espacios a los pases filtrados y nos terminó saliendo lo que habíamos preparado".

Además, resaltó el valor de conseguir una victoria fuera de Rosario. "Este triunfo vale un montón porque ganar de visitante siempre es muy difícil".

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El mensaje de Jeremías Ledesma para los hinchas de Rosario Central

El arquero también dejó un mensaje para los simpatizantes canallas, con los compromisos por Copa Libertadores cada vez más cerca:

"Yo soy hincha de Central. Siempre defendí la camiseta que me tocó representar. Desde este lado uno defiende a Central con un amor diferente al que siente cuando está en otro club. Soy un profesional y siempre voy a entrenar. A veces las cosas salen mejor y otras salen peor. Hay veces que hacés el gesto técnico perfecto y la pelota pasa y es gol; otras veces te pega en el pie, como hoy, y tenés un poco de fortuna", expresó.

En la misma línea, pidió respaldo para el equipo en el próximo desafío internacional: "Todo el plantel está trabajando muy duro. Necesitamos el apoyo de la gente porque nos vamos a enfrentar a un rival muy importante en la Copa Libertadores. Necesitamos que el estadio esté como siempre y que tengan un poquito más de paciencia. Nosotros estamos trabajando y queremos mejorar".

"Ese es el mensaje de unión para el hincha. Por ahí le tenemos que pedir perdón por algunos resultados que no le gustan a ellos y tampoco a nosotros", concluyó Ledesma.