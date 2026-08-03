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El gobierno otorgó un bono de $50.000 a militares y fuerzas federales

Un pago extraordinario, remunerativo y no bonificable. El Ejecutivo dijo que el objetivo es adecuar los ingresos del personal para preservar el poder adquisitivo

3 de agosto 2026 · 10:57hs
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El gobierno nacional otorgó un bono a las fuerzas federales 

Foto: Héctor Río / La Capital.

El gobierno nacional otorgó un bono a las fuerzas federales 

El gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un bono extraordinario para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales de $50.000. La medida fue dispuesta mediante los Decretos 695/2026 y 696/2026, publicados en el Boletín Oficial.

La suma será abonada por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto y tendrá carácter remunerativo y no bonificable, por lo que será tenida en cuenta para los aportes y contribuciones previsionales, aunque no servirá de base para calcular adicionales o suplementos salariales.

El decreto 695/2026, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, alcanza al personal militar en actividad del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, además del personal de la Policía de Establecimientos Navales y del personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

El bono para fuerzas federales

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que el objetivo es adecuar los ingresos del personal para preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones, en función de las responsabilidades y la dedicación que demandan sus funciones.

En tanto, el decreto 696/2026, correspondiente al Ministerio de Seguridad Nacional, extiende el beneficio al personal en actividad y a los alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina, al personal de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. También comprende al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. De esta forma atañe a personal destinado al Plan Bandera en Rosario.

El gobierno indicó que la decisión busca mantener una adecuada jerarquización de las remuneraciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales, en relación con las funciones, responsabilidades y tareas que desempeñan.

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