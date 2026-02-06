Tras un viernes de alerta amarilo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana Tras una semana calurosa y húmeda, la atención ahora está puesta en cómo se presentará el tiempo durante sábado y domingo 6 de febrero 2026 · 08:21hs

Virginia Benedetto / La Capital Se espera un fin de semana caluroso en Rosario

Después de una semana de calor agobiante y algo de lluvia pero no tanto alivio, el tiempo empezó a cambiar en Rosario. Junto con este alivio, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas, y muchos ya miran el pronóstico para saber cómo va a estar el fin de semana.

Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes durante la madrugada. Durante la mañana, las probabilidades de tormentas aisladas alcanzan hasta el 40%, con una temperatura cercana a los 24º. Por la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, con entre un 10 y 40% de chances de lluvias y una temperatura máxima que no superaría los 28º. Hacia la noche, se espera cielo parcialmente nublado y una marca térmica en torno a los 23º.

El tiempo el fin de semana Para el día sabado habrá un notorio repunte en las condiciones, con cielo despejado y 31º de máxima, aunque la mínima estaría en niveles bajos, rozando los 18º.

El domingo nuevamente estaría despejado, con una máxima subiendo a 34º y la mínima manteniéndose en 18º. Por la mañana el cielo estará despejado, llegando a la tarde algo nublado.