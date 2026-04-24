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Central busca una "normalización" en juveniles tras denuncias de abuso y violencia

El Canalla amplió el anuncio del presidente Gonzalo Belloso sobre el plan de acción para esclarecer el conflicto en la categoría 2013 de las inferiores del club

24 de abril 2026 · 10:23hs
Central organizó una reunión de padres este jueves para tratar el tema.

Foto: La Capital/Gustavo de los Ríos.

Central organizó una reunión de padres este jueves para tratar el tema.

Luego del primer encuentro con familiares para abordar la denuncia de abuso y hostigamiento en las divisiones juveniles de Central, este viernes se dio a conocer una parte del plan de acción del club. El Canalla pretende la "normalización del funcionamiento" de la categoría 2013, el grupo involucrado en el conflicto.

El presidente Gonzalo Belloso se refirió al tema el jueves, durante la asamblea general ordinaria que se llevó a cabo en la sede del Cruce Alberdi. Tal como adelantó en esta instancia, el nuevo comunicado de la institución indica que este fin de semana se dedicarán a hablar con los jugadores de la división para definir los pasos a seguir.

Voceros de la Academia enfatizaron que todas las actividades del plantel juvenil seguirán suspendidas "hasta que se esclarezcan los hechos denunciados". En simultáneo con esta medida, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia ya intervino para abordar la situación luego de un llamado anónimo a la línea 112.

Sospechas sobre abuso y hostigamiento en las inferiores de Central

Central confirmó que unos 60 padres asistieron este jueves a la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. La reunión incluyó a coordinadores y entrenadores, así como un cuerpo de profesionales designados que abarca a psicólogos de la institución auriazul.

Después de este encuentro, los jugadores de la categoría 2013 serán citados entre este sábado y domingo. La apertura de este diálogo se impulsa con el fin de sumar información que permita elegir las herramientas apropiadas para resolver el conflicto.

>> Leer más: Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

"En principio, el club estaría en condiciones el próximo lunes de dar a conocer distintas medidas que apunten a la normalización del funcionamiento de esta división", anticiparon desde Arroyito. Así se fijó un plazo para tratar de retomar los entrenamientos y la competición después de la denuncia que incluso generó chispazos entre los padres de los adolescentes.

Mientras tanto, los directivos de Central reiteraron que siguen a disposición de cualquier requerimiento de entidades gubernamentales abocadas al tema. También plantearon que ya se iniciaron tareas mancomunadas con especialistas de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

¿Qué dijo Gonzalo Belloso sobre la denuncia?

Horas después de que la denuncia tomara estado público, Belloso confirmó que hubo quejas sobre "algunas bromas pesadas y algunas faltas de respeto entre compañeros" de la categoría 2013. "No tuvimos la posibilidad de que los padres nos manifiesten que estaban viendo eso", reconoció.

El presidente de Central también señaló que el conflicto se venía desarrollando a través de redes sociales: "Hay un grupo de Whatsapp donde se agredían permanentemente". De inmediato aclaró que los directivos se enteraron de todo este mismo jueves a la mañana y esto derivó en la suspensión de todas las actividades.

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"El club actuó como a nosotros nos parece que había que hacerlo", manifestó el exfutbolista. A continuación, anticipó: "Vamos a investigar y nos pusimos a disposición de la Justicia, por supuesto. Queremos tomar las medidas que correspondan".

Belloso quiere hacer "lo imposible" para solucionar el problema en las inferiores y consideró que el "bien mayor" es el bienestar de los adolescentes. "Si hay algunos chicos que están haciendo cosas que no corresponden a la edad y a la institución en la que están serán sancionados o no. Trataremos de rescatarlos, darles una nueva oportunidad y reinsertarlos, tratarlos con el amor que corresponde tratar a estos chicos en el club", concluyó.

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