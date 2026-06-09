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Vicente Pizarro otra vez fue titular en Chile, ahora con triunfo ante Congo

El volante central canalla ya había jugado desde el arranque el pasado domingo frente a Portugal. En esta ocasión jugó 66 minutos

9 de junio 2026 · 18:19hs
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Pizarro (6) fue como titular en el triunfo de Chile sobre Congo

Pizarro (6) fue como titular en el triunfo de Chile sobre Congo, en Francia.

Son varios los futbolistas de Central que están afectados a distintas selecciones nacionales, algunos en partidos preparatorios para el Mundial que comienza este jueves y otros en encuentros con equipos que no tomarán parte de la cita ecuménica. Quien tuvo acción este martes fue el mediocampista Vicente Pizarro.

Pizarro formó parte del equipo titular de Chile que enfrentó a su par de Congo, que sí será una de las selecciones animadores del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. No completó los 90 minutos, ya que fue reemplazado en el complemento.

Pese a su corta edad (23 años), el volante chileno hace tiempo que forma parte del seleccionado mayor de Chile, incluso en algunos encuentros por las eliminatorias sudamericanas fue capitán.

Pizarro, hasta el final en Central

Tras el partido por Copa Argentina, en el que el Canalla fue eliminado a manos de Estudiantes, Pizarro se unió a su selección y fue parte de dos amistosos. El de este martes fue contra Congo, con triunfo para el equipo trasandino por 2 a 1.

>>Leer más: Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

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Vicente Pizarro llegó a Central por expreso pedido del entrenador Jorge Almirón, quien lo conocía de Colo Colo.

Vicente Pizarro llegó a Central por expreso pedido del entrenador Jorge Almirón, quien lo conocía de Colo Colo.

Allí Pizarro jugó desde el arranque y estuvo en cancha 66 minutos, hasta que fue sustituido por Felipe Loyola. El partido ser disputó en el Stade de la Source de Francia. Los goles del equipo chileno fueron convertidos por Darío Osorio y Matías Sepúlveda, ambos con sendos remates desde afuera del área.

El domingo, contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

Antes de eso, el pasado domingo, Pizarro también había actuado también como titular frente a Portugal, una de las selecciones apuntadas como candidatas al título en el Mundial.

En esa oportunidad, Pizarro tuvo un desempeño apenas discreto, sin poder manejar la pelota ni hacerla circular.

Pizarro llegó a principios de año a Central por expreso pedido del técnico Jorge Almirón, quien lo había dirigido hasta ese entonces en Colo Colo. El volante chileno fue titular la gran mayoría de los partidos que el Canalla jugó en este primer semestre.

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