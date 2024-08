El intendente de Funes rompió el silencio tras la muerte de un nene en la pileta del Jockey

El jefe comunal de Funes no había hablado hasta ahora del suceso por respeto a la familia de Facu, que en estos meses impulsó una causa judicial para determinar las responsabilidades del club en este fatal desenlace.

"Estaba agarrado de las piernitas"

“Era el 2 de enero, serían entre las cuatro y las cinco de la tarde. Generalmente no voy al club a esa hora, pero ese día me había quedado en la pileta porque tenía un partido de fútbol a las seis o siete de la tarde y era lo mismo volver a Funes que quedarme en el club. Estaba hablando con un amigo llamado Marcelo en el borde de la pileta cuando salió un nenito y gritó: “¡Está abajo, está abajo!” Me tiré, estaba agarrado de las dos piernitas, estaba chupado por el filtro de la bomba de agua”, recordó Roly.

El intendente de Funes confirmó que el ducto de filtrado “no tenía reja” , y que por eso Facu quedó atrapado, ante la desesperación de todos los que estaban ese día en la pileta.

“No lo pudimos sacar. Se tiró otro muchacho, pero entre los tres no lo pudimos sacar. Hicimos cortar la bomba del filtro del agua, que estaba funcionando. Mi tiré abajo, lo agarraba de las piernas, pero no lo pudimos sacar. Yo pensaba que les podría haber pasado a mis hijos, los mellizos que entonces tenían 12 años, y que también estaban jugando con los otros chicos en la pileta", dijo el intendente de Funes visiblemente afectado por lo que le tocó vivir.

Santacroce también reveló que tras la tragedia, "la mamá (de Facundo) se hizo amiga de su esposa", ya que a todos los une la terrible desgracia de haber perdido un hijo”.

A la hora de considerar si se trató de una tragedia evitable, dado que la reja debería haber estado instalada, fue contundente: “No te quepa ninguna duda”.

La Justicia imputó a tres personas por el ahogamiento de Facu: el intendente del club, el guardavidas y un encargado de mantenimiento.

Según se pudo establecer en esta etapa de proceso judicial, la tragedia sucedió porque un pie del chico fue succionado, y así quedó atrapado por el sistema del filtrado de agua que no contaba con la tapa de seguridad correspondiente.

La piscina donde ocurrió el hecho es la que se encuentra frente al restaurante principal de la institución y cerca de las canchas de fútbol y tenis. El chico sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue atendido por profesionales del club y posteriormente trasladado en una ambulancia, donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Horas después, el niño falleció.