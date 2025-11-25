Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

Así lo indicó Came, entidad que remarcó que fue aún más alta en Rosario y la capital provincial. Además casi 1,7 millón de turistas se movieron dentro del país, un 21 % más de turismo que el año pasado

Durante el fin de semana largo, desde la Estación Fluvial más de 2.200 bañistas cruzaron en lancha hasta el Banquito San Andrés.

Un exhaustivo relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional permitió establecer un aumento del 21 por ciento de turistas que viajaron alrededor de la Argentina en relación a igual fecha del calendario correspondiente al año pasado. El buen clima general ayudó al incremento del turismo y la sumatoria de cuatro días para fomentar el turismo. Es por ello que la estadía promedio también subió a 2,3 noches, es decir un 15 por ciento más que 2024. En la provincia de Santa Fe hubo un 75 por ciento de ocupación hotelera, con picos del 90 por ciento el sábado y permanencia promedio de tres noches.

Los datos resultan muy alentadores. Sin embargo, a la hora de definir un perfil del turista argentino promedio se impuso la austeridad: el gasto diario fue de 91 mil pesos, registrando una leva caída en relación al año pasado.

El informe de Came hecho por el finde XL que produjo el 20 de Noviembre indicó que se movieron por el país, 1.694.000 turistas. Este más del 20 por ciento relevado se explica por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje.

En total, los turistas desembolsaron $355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34 % real frente a los $196.233 millones gastados en 2024; sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

lafloridax4

Los destinos más buscados del fin de semana largo

Los destinos con mayor movimiento fueron Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzaron ocupaciones muy altas. También se destacaron Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalieron El Calafate, El Chaltén, y Puerto Madryn.

En lo que va del año se celebraron siete fines de semana largos, en los que viajaron 11.964.940 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de 2.722.208 millones de pesos, lo que equivale a 1.944 millones de dólares.

>>Leer más: Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

"El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas con la actividad turística", apuntó el informe empresarial.

Según un informe del Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade), una familia tipo (dos adultos, dos menores) necesita 1.156.988 pesos para realizar una escapada, monto equivalente al 74 por ciento del salario medio. La proporción casi no varió respecto del año pasado, lo que indica que el poder adquisitivo turístico se mantuvo estable.

mercadodelrio

Turismo para todos los bolsillos

El estudio muestra diferencias marcadas entre destinos. Mientras viajar a Gualeguaychú implica poco más de un tercio de un sueldo (535.735 pesos), hacerlo a Cariló demanda casi cuatro veces ese nivel de ingreso (2.019.121 pesos). En el medio se ubican localidades como Mar del Plata (942.959 pesos), Villa Gesell (976.092 pesos), Pinamar (1.316.559 pesos) o la localidad entrerriana de Colón (685.955 pesos), que combinan cierta masividad con una oferta de hospedajes más amplia y, por lo tanto, con mayor margen para buscar precios. La brecha no se explica por el transporte, sino por el costo de alojamiento, que concentra los mayores saltos de valores entre una ciudad y otra.

Aerolíneas Argentinas y Flybondi operaron con altísimos niveles de ocupación, llegando en algunos tramos al 97 por ciento, lo que marcó uno de los fines de semana con más movimiento aéreo del año. Las rutas aéreas más demandadas fueron Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Puerto Iguazú, Mendoza, Salta, Neuquén, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Trelew y Jujuy.

El Black Friday de Paraguay coincidió con el feriado argentino y provocó un movimiento extraordinario en el cruce Posadas-Encarnación y hubo colas kilométricas desde la madrugada del jueves. Además, por el feriado del Día de la Conciencia Negra en Brasil, celebrado el 20 de noviembre, miles de brasileros cruzaron a Misiones por los pasos fronterizos, impulsando la ocupación en Puerto Iguazú hasta niveles cercanos al 90 por ciento.

Plataformas como Booking, Airbnb y Alohar registraron un aumento del 35 por ciento en las búsquedas de escapadas cortas dentro de la Argentina en comparación con otros fines de semana del año. La tendencia mostró un fuerte interés por viajes de último momento, especialmente hacia destinos cercanos y de naturaleza.

lanchita5

El informe de Came, desmenuza provincia por provincia el impacto turístico del pasado fin de semana largo. En el capítulo "Santa Fe" hubo una importante afluencia de turistas, impulsada por una agenda de eventos diversa y masiva en todo el territorio provincial.

lanchita4

Récord en Terminal Fluvial

La ocupación promedio se ubicó en el 75 por ciento, mientras que en Rosario hubo picos del 90 por ciento el sábado. La mayoría de los visitantes eran oriundos de Buenos Aires y Santa Fe con estadía de tres noches promedio. El informe enumera decenas de actividades, eventos culturales, fiestas provinciales, acontecimientos deportivos que promovieron la afluencia de turistas desde otros puntos del país.

Desde la Terminal Fluvial el movimiento de lanchas de pasajeros fue incesante, a punto tal que más de 2.200 bañistas tomaron estas embarcaciones a lo largo del fin de semana largo hasta el Banquito San Andrés, una cifra que fue récord.

lanchita1

Sinergia

Según datos que difundió el Ente Turístico Rosario (Etur), las más de 50.000 personas que visitaron la ciudad generaron un derrame económico de 3.704.520.400 pesos.

En cuanto a la ocupación, se ubicó en el 75 % en promedio con un pico el día sábado que llegó al 90 %.

Las Unidades de Información Turística del Etur recibieron visitantes principalmente de Buenos Aires y Santa Fe. La mayoría de ellos se alojó por 3 noches y las consultas fueron en torno de la oferta turística general.

“Estos resultados no son casualidad: son fruto de una sinergia muy fuerte entre el sector público y el privado", mencionó la secretaria de Turismo del municipio, Alejandra Mattheus, para agregar: "La articulación con los sectores del turismo nos permite ofrecer propuestas diversas y de calidad durante todo el año. Rosario tiene una identidad turística que se construye desde su riqueza cultural, deportiva y recreativa. Festivales, muestras, espectáculos, gastronomía y experiencias al aire libre conforman una agenda que sigue creciendo. Esa variedad es la que valoran quienes eligen visitarnos. Las grandes y variadas propuestas de la ciudad son uno de los principales argumente que posiciona a la ciudad como un gran polo turístico”.

Números de la provincia para este último finde XL del año

Según el reporte del gobierno santafesino, hubo en Rosario picos de entre 90 y 100 por ciento en hoteles de categoría superior. El fin de semana largo dejó un movimiento económico de más de 34.704 millones de pesos en la provincia. El Observatorio Turístico Provincial relevó más de 40 celebraciones culturales, deportivas y gastronómicas en todo el territorio. Hubo 86.707 visitantes (entre unas 500 mil personas que se movieron en total) que generaron un gasto promedio de 400.245 pesos por persona, con un impacto distribuido en alojamiento, recreación y consumo local.