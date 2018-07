La concejala María Eugenia Schmuck mostró su interés ante una eventual llegada de Uber a Rosario y desató una ola de crítica de parte de los taxistas.





Embed Taxistas rosarinos prometen resistir en la calle el desembarco de Uber a la ciudad: José ... @laochoam830 https://t.co/oqS6tEKf1v — RadioCut (@RadioCutFm) 11 de julio de 2018



José Iantosca, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), rechazó el desembarco de esa aplicación "porque precariza el trabajo" y anticipó que lo van a resistir "en las calles".

Por qué importa. La edila del Frente Progresista manifestó que se podría incorporar Uber en la ciudad "con una buena y estricta legislación".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el representante de una de las entidades que agrupo a los dueños de taxis, dijo que hace varios meses atrás denunció operaciones de prensa tendientes a facilitar el desembarco de Uber en la ciudad.









"Eso lo dijimos tres meses atrás", expresó Iantosca, y en seguida afirmó: "Ahora, dicho y hecho, ocurrió. Rechazamos la llegada de Uber porque vienen a precarizar el trabajo. Viene a romper el sistema de transporte público en Argentina. Porque viene a llevarse el 25 ó 30 por ciento de la recaudación a San Francisco (EE.UU), cuando hoy se está hablando de fuga de capitales en la Argentina".

"Vienen a fundir el país. Nosotros, con nuestro trabajo, ganamos 30 ó 35 mil pesos por mes, tenemos que repartir nuestro sueldo con otras personas. Nos hacen pelear pobres contra pobres. A mi parece una locura. Esto sucedió en el 2001 sin tecnología", manifestó Iantosca.

El líder de los dueños de taxi dijo que su sector "va a estar en la calle, luchando como corresponde, siempre en el marco de la ley, defendiendo nuestras fuentes de trabajo. Yo no voy a compartir mis ingresos con nadie porque no me alcanza lamentablemente. Si algún compañero se excede porque el Estado, o gente que maneja el Estado como la concejala Schmuck o como la Justicia que nos aprieta y están jugando con nuestras fuentes de trabajo, tenemos que contemplarlo".