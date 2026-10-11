Taxis: proponen una nueva categoría de choferes para desalentar la venta o caución de chapas

El proyecto busca incentivar la contratación de peones de taxis con otra figura legal, sin perder de vista las otras tres categorías vigentes. Los detalles

Un proyecto ingresado este jueves en el Concejo Municipal busca modificar la ordenanza que regula el servicio público de taxis para incorporar la figura del chofer colaborador independiente. Según explicaron, esta nueva categoría en el sector busca proteger la rentabilidad del titular y evitar la venta o caución de chapas como suele suceder desde la pospandemia a la actualidad por la crisis del sector. En tanto, cadetes y taxistas protestaron ayer en el Palacio Vasallo contra la inminente legalización de las aplicaciones móviles tales como Uber y DiDi.

Más allá de la protesta en el Concejo en la antesala de la sesión habitual de los jueves, la creadora de la iniciativa, María Eva Juncos (titular de She Taxi) explicó que esta nueva figura propone la modificación de los incisos b y c del artículo Nº 41 de la ordenanza 2649/80 para crear, de esa forma, la figura de trabajador autónomo, sin dejar de lado la registración correspondiente y la licencia de conductor de servicio público como las categorías históricas.

La ordenanza actual contempla un esquema de tres categorías de conductores: titular, familiares directos y trabajadores bajo relación de dependencia , es decir peones de taxis. Pero con esta nueva figura, se crearía una cuarta categoría flexible, sin dejar de lado aportes jubilatorios, obra social y la registración mediante un monotributo.

"Se basa en una relación autónoma pura , donde el colaborador es a su vez un trabajador independiente, generalmente monotributista, cuya figura no lo priva de tener aportes jubilatorios y obra social ", sostuvo.

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De tal manera, con esta modificación se eliminaría la relación de dependencia que hasta entonces se conocía y que despertó malestar entre los titulares de licencias por los juicios laborales.

"Esta modificación no elimina el régimen actual sino que brinda libertad para quien elija contratar a un trabajador bajo esta nueva figura. Si no, es seguir como hasta ahora, que el taxi se queda sin choferes y el titular se sube a conducir hasta que, finalmente, se inclina a caucionar o vender la chapa", aclaró.

Taxis: un sector en crisis permanente

Juncos aseguró en este sentido que este proyecto de modificación busca paliar la "severa problemática" que atraviesa el sector taxista en medio de un contexto socioeconómico apremiante para los usuarios.

"La alta litigiosidad laboral y el riesgo de reclamos indemnizatorios desmedidos han generado que muchos titulares opten por no contratar choferes bajo el régimen tradicional", apuntó Juncos al fundamentar el proyecto.

Aseguró, tal como fue alertado por los titulares de licencias de taxis en reiteradas oportunidades, "esta situación deriva en taxis que quedan parados durante turnos enteros, perjudica la oferta del servicio para los vecinos y la rentabilidad del titular".

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Entre las ventajas que destacó de la iniciativa que ingresará en el Concejo Municipal asegura que esta creación del chofer colaborador "desalienta la parálisis de unidades al brindar previsibilidad, equidad y seguridad jurídica al titular, permitiendo sumar colaboradores sin el riesgo de afrontar contingencias judiciales ruinosas".

A su vez, sostuvo que "garantiza la formalidad: lejos de generar desprotección, exige la correspondiente inscripción fiscal (C.U.I.T.), integración al sistema de seguridad social para independientes y seguros vigentes".

Y por último, señaló que "mejora la calidad del servicio en la ciudad: permite multiplicar las unidades activas en la calle, generando más oportunidades de trabajo independiente para choferes".

Uber y la "informalidad"

A su vez, la autora del proyecto propuso la misma figura ante la eventual legalización de Uber y DiDi tras conocerse el interés del Ejecutivo local de darle vía libre a la autorización de estas aplicaciones que hasta hoy son ilegales, pese a que es de público conocimiento que funcionan cada vez más en Rosario.

Mientras se discute la aprobación de estas aplicaciones tras el aval del Ejecutivo local, Juncos reveló que "ya existe" en Rosario de forma "solapada" el alquiler de vehículos para choferes de Uber, donde se trabaja a porcentaje de la recaudación, tal como ocurre con los titulares de licencias y vehículos con licencia de taxis.

En tanto, también hay quienes ponen en alquiler el vehículo para explotarlo en estas aplicaciones al mejor postor. "Eso se encuentra en la total informalidad, entonces si se pretende legalizar este servicio estas cuestiones deberían estar reguladas también, al igual que la figura del chofer", planteó.

Descontento y protesta

Sin embargo, estas novedades no cayeron bien en el sector taxista y de los repartidores nucleados en el Sindicato de Cadetes de Rosario por considerar que esta nueva figura precarizará aún más a ambos sectores en lugar de empoderarlos como trabajadores con todos los beneficios que debería gozar un trabajador en relación de dependencia.

Por un lado, una de las iniciativas prevé la habilitación para que taxistas y remiseros puedan hacer uso del servicio de cadetería y encomiendas en el ámbito urbano, al tiempo que sería inminente la regulación de las aplicaciones móviles que llevaron a servicio público de taxis y remises a una crisis sin visos de mejoras.

Por tal motivo, protestaron este jueves al mediodía en las puertas del Palacio Vasallo para expresar su descontento con la aprobación inminente de las aplicaciones móviles que, hasta ahora, funcionan sin regulación.