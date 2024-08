Siguen los problemas en el Registro de la Propiedad

Los colegios profesionales de escribanos, agrimensores, arquitectos, corredores inmobiliarios y martilleros dieron a conocer este viernes que, "no obstante el levantamiento de la medida de fuerza en el Registro General Rosario en el mes de marzo, la actividad está lejos de regularizarse y volver a los parámetros anteriores ".

Dificultades

"No podemos dejar de señalar que todos los representantes institucionales de las profesiones afectadas mantenemos diálogos permanentes con los responsables gubernamentales a cargo, no obstante nos vemos en la obligación de comunicar que las dificultades en cuanto a la operatividad y funcionamiento del organismo no se han resuelto", dijeron.