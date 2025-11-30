La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima

Los registros experimentaría un aumento paulatino esta semana, superando los 30º desde el viernes

30 de noviembre 2025 · 23:26hs
El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 24º, con algunas chances de chaparrones en la madrugada y luego cielo mayormente nublado, en una semana donde los registros subirán paulatinamente para llegar al viernes y al fin de semana superando los 30º.

Pese al alerta amarillo por tormentas que abarca todo el centro y norte de la provincia, Rosario parece quedar a salvo. La madrugada del lunes tiene algunas chances bajas de chaparrones, con vientos moderados del este y los termómetros marcando 17º, pero ya en la mañana hay apenas un 10 por ciento de probabilidades de precipitaciones, cielo mayormente nublado y las marcas en torno a 19º. Para la tarde se espera que siga mayormente nublado, con una máxima de 24º bajando a 17º en la noche.

El martes tiene previsiones de cielo entre mayormente y parcialmente nublado, con temperaturas entre 26º y 13º.

Para el miércoles anticipan nuevamente registros en aumento, con 30º de máxima y 19º de mínima. El cielo estaría ligeramente nublado.

El jueves casi no presentaría cambios, con 30º de máxima, 19º de mínima y cielo de despejado a algo nublado.

El viernes estaría parcialmente nublado, con la máxima subiendo a 31º y la mínima llegando hasta 20º.

Para el sábado otra vez se espera una máxima en 31º, la mínima subiría a 24º y el cielo estaría mayormente nublado.

