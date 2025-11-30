El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima

Los registros experimentaría un aumento paulatino esta semana, superando los 30º desde el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 24º, con algunas chances de chaparrones en la madrugada y luego cielo mayormente nublado, en una semana donde los registros subirán paulatinamente para llegar al viernes y al fin de semana superando los 30º.

Pese al alerta amarillo por tormentas que abarca todo el centro y norte de la provincia, Rosario parece quedar a salvo. La madrugada del lunes tiene algunas chances bajas de chaparrones, con vientos moderados del este y los termómetros marcando 17º, pero ya en la mañana hay apenas un 10 por ciento de probabilidades de precipitaciones, cielo mayormente nublado y las marcas en torno a 19º. Para la tarde se espera que siga mayormente nublado, con una máxima de 24º bajando a 17º en la noche.

El martes tiene previsiones de cielo entre mayormente y parcialmente nublado, con temperaturas entre 26º y 13º.

Para el miércoles anticipan nuevamente registros en aumento, con 30º de máxima y 19º de mínima. El cielo estaría ligeramente nublado.

El jueves casi no presentaría cambios, con 30º de máxima, 19º de mínima y cielo de despejado a algo nublado.

El viernes estaría parcialmente nublado, con la máxima subiendo a 31º y la mínima llegando hasta 20º.

Para el sábado otra vez se espera una máxima en 31º, la mínima subiría a 24º y el cielo estaría mayormente nublado.