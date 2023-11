Se viene el calor: cuánto cuestan las colonias de vacaciones en Rosario

Clubes, sindicatos y otras organizaciones ya lanzaron las inscripciones con precios que oscilan entre los $19.500 pesos (en las entidades de los barrios) y los $63.000 (en los clubes del centro para los no socios). Si bien hay descuentos para hermanos de los chicos que asisten y afiliados a las entidades, en un cierre de año con bolsillos ajustados e incertidumbre por el futuro de la economía, no son pocos los que se vuelcan cada vez más a las propuestas de los espacios municipales.

En Atlantic Sportsmen, ubicado en Lavalle al 900, para los no socios el costo mensual asciende a los $34.000 y a $28.000 para los socios. Ya está abierta la inscripción y la temporada largará el lunes 11 de diciembre. Los horarios serán de lunes a viernes de 9 a 12.30 y los asistentes podrán contar con la opción de quedarse más tiempo tanto antes como después de esa franja (con costo adicional). Los grupos estarán divididos por edades y cada uno de ellos estará a cargo de docentes especializados.

Respecto del Club Residentes de Parquefield, en el extremo norte de la ciudad, la cuota en diciembre arranca en $22.000 mientras que enero y febrero sale $27.000. El horario es de 9 a 12.30 del mediodía y los más pequeños podrán hacer deportes acuáticos, asistir a un taller de arte y realizar diversas actividades lúdicas. La inscripción tiene un costo de $5.000.

Ya en los clubes más grandes o más céntricos, los precios llegan a duplicarse, y en algunos casos incluyen los traslados a predios más retirados. Ese es el caso de Universitario, que tiene sus actividades en el campo de deportes y ofrece colonia en los turnos mañana y tarde. El costo mensual para los chicos que son socios es de $36.000 pesos y alcanza los $43.000 en el caso de los no socios. En tanto, el transporte para quienes no tengan movilidad propia sale $16.000.

En Provincial, también con actividades en el country de Oroño y Cura para chicos desde los 2 y hasta los 13 años, el costo mensual des socios es de $38.000 y $63.000 para los no socios. La inscripción ya arrancó y también ofrecen la opción de pagar una quincena ($23.000 para socios y $38.000 para los no socios) y los tres meses completos ($102.000 para los socios y $170.000 para los no socios).

En tanto, en Gimnasia y Esgrima de Rosario podrán acceder al que llaman Programa de Iniciación Deportiva únicamente los socios. Por ahora tienen los montos sólo de diciembre. Sale $60.000 el mes completo, $50.000 tres semanas y la quincena $38.000. El precio de enero y febrero aún no fue fijado.

Por otra parte, la cuota del Náutico Sportivo Avellaneda es de $55.000 mensual para los socios, que pueden optar por contratar la temporada completa por $120.000 en un pago, y $69.000 para los no socios. La institución ofrece dos opciones para la colonia de vacaciones: turno mañana de 8.30 a 12.30, y turno tarde de 13.30 a 17.30.

En cuanto a los sindicatos, Empleados de Comercio no tendrá colonia. Los niños hasta los 12 años deberán abonar $4.000 para poder disfrutar del campo de deportes ubicado en Ricardo Núñez 390 y también el predio de Zavalla. Todos los afiliados podrán ingresar y disfrutar de la temporada de piletas, que arranca el 9 de diciembre. Quienes abonen en efectivo hasta el 30 de noviembre tendrán 10% de descuento. El costo para los mayores que acompañen a los más chicos es de $10.000.

En el Sindicato de Prensa (SPR) aún se encuentran ultimando detalles. En los próximos días se abrirán las inscripciones y se conocerán los costos.

Colonias municipales

El municipio, como cada verano, prepara una diversa agenda de actividades en los polideportivos de la ciudad y en diferentes clubes. Entre las propuestas se encuentran la colonia recreativa de verano para las infancias (niños de entre 4 y 12 años) y la colonia recreativa de verano para las juventudes (adolescentes de entre 13 y 17 años).

colonia de vacaciones 2.png

Según anticiparon, las colonias se desarrollan con los siguientes ejes pedagógicos: juegos recreativos y deportivos, habilidades motrices acuáticas y natación, recreación ambiental, hábitos saludables, prácticas lúdicas motrices, prácticas corporales expresivas y educación socioemocional.

Para esta temporada 2023-2024 estarán en funcionamiento 15 polideportivos municipales, once clubes con convenio y el balneario La Florida. Habrá 32 colonias para las infancias y 10 para las juventudes.

Este martes 21 de noviembre comenzó la solicitud de turnos para la revisión médica para las piletas recreativas, que tiene un costo único de 500 pesos. Se pueden solicitar los turnos en la web www.rosario.gob.ar. El día del turno agendado, la persona interesada deberá acercarse al polideportivo correspondiente con la constancia del turno y el DNI.

Además deberá presentar el carnet de revisión médica municipal, completar ficha de datos personales y médica y fotocopia del DNI del adulto responsable. Por cualquier consulta, el municipio habilitó el siguiente correo electrónico: [email protected]

Dónde funcionarán

Las actividades a cargo de la Municipalidad de Rosario se llevarán adelante en los siguientes espacios: Estadio Municipal Jorge Newbery, Plaza de la Cooperacion, Complejo Emilio Lotuf, Club Unión Sionista Argentina Rosario, Polideportivo Deliot, Polideportivo Parque Oeste, Polideportivo Parque Yrigoyen, Balneario del Saladillo, Polideportivo 9 de Julio, Polideportivo Parque del Mercado, Polideportivo Las Flores, Club Defensores de Peñarol, Club Fábrica de Armas, Punto Cuidar Sudoeste, Polideportivo Cristalería, Club Náutico Malvinas Argentinas, Club 1º de Mayo, Club Sparta, Balneario La Florida, Polideportivo 7 de Septiembre, Polideportivo Garzón, Centro Asturiano de Rosario, Club Atlético Fisherton, Club El Cali, Club Atalaya Club Tucumán y Plaza de las Ciencias.

Para conocer en detalle la oferta de cada espacio en particular se puede ingresar en este link.