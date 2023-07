Se rompió un caño en zona norte y una calle se transformó en un río con cascada incluida

Gabriela, una vecina de la cuadra, dijo sentir “indignación e impotencia". Lamentó: "Esto no fue un accidente, esto fue producto de gente incapaz para trabajar, que no está capacitada para esta tarea. Uno paga los impuestos y deberían protegerte de esto, y no es así”.

La vecina advirtió que la obra que acaba de colapsar afectó el suministro de agua y también hay un serio riesgo de que la humedad tome los cimientos de su casa. "El agua no está en condiciones, no se puede tomar, no te podés bañar. Esto también trae problemas edilicios, no sabemos cómo van a quedar los cimientos ¿Quién se hará cargo de esto?", se preguntó la mujer en declaraciones a Telefe Rosario.