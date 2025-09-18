Santa Fe: cuatro casos de trata de personas en tan solo diez días

Víctimas de explotación laboral y sexual fueron rescatadas en distintos puntos de la provincia. Cómo denunciar trata de personas

Santa Fe vuelve a estar en el centro de la preocupación por la trata de personas . En apenas diez días salieron a la luz cuatro casos distintos que revelan el alcance de esta problemática, que combina explotación laboral y sexual y afecta a decenas de víctimas en la provincia.

Las investigaciones expusieron realidades extremas: jóvenes engañadas y sometidas a redes de explotación sexual, trabajadores rurales en condiciones infrahumanas y hasta personas captadas a través de redes sociales para terminar esclavizadas en el campo. Desde la Secretaría de Derechos Humanos confirmaron que actualmente se asiste a unas 40 víctimas, de las cuales el 80% corresponde a trata laboral y el 20% a explotación sexual.

El primero de los operativos ocurrió en Tostado, departamento 9 de Julio, donde fuerzas federales y la Secretaría de Derechos Humanos detectaron a 31 personas sometidas a explotación laboral en un campo. Vivían hacinadas, sin acceso a condiciones mínimas de salubridad.

Pocos días después, en Rosario, seis mujeres jóvenes, ninguna mayor de 25 años, lograron denunciar una situación de explotación sexual. Gracias a la intervención de la Línea 145 fueron rescatadas y contenidas.

En paralelo, en la localidad de Pozo Borrado (norte provincial) se detectó a un grupo de trabajadores chaqueños forzados a realizar tareas agrícolas bajo condiciones de servidumbre.

El último caso se conoció esta semana: la Justicia de Salta alertó sobre un grupo de trabajadores que habían sido reclutados mediante Facebook y trasladados a la zona de Las Toscas. Pasaron cuatro meses cosechando maíz y porotos, viviendo hacinados en una casilla, con una sola comida diaria, sin higiene y bajo maltrato permanente. Finalmente, fueron rescatados y regresaron a su provincia de origen.

Cómo denunciar trata de personas

Las autoridades recordaron que la Línea 145 funciona de manera anónima y gratuita, las 24 horas y los 365 días del año, para denunciar situaciones de explotación laboral, sexual o desapariciones vinculadas a la trata. También puede realizarse una denuncia a través del formulario online en www.argentina.gob.ar.

La línea recibe alertas sobre talleres textiles clandestinos, trabajo rural forzado, explotación sexual en whiskerías o clubes nocturnos encubiertos, entre otros. En casos de urgencia, la información se deriva inmediatamente a las fuerzas de seguridad.