Sadop amenaza con ir al paro si no se adelantan los aumentos salariales previstos en paritarias

En una economía volátil y poco predecible en los últimos tiempos en la Argentina, los docentes privados nucleados en Sadop anuncian un paro de actividades para luego del receso invernal en caso de que el gobierno provincia l no modifique su postura de no adelantar los aumentos salariales previstos para agosto y septiembre -dos tramos de 8% cada uno- para julio y agosto . "Estamos yendo al paro por un capricho del gobierno provincial", dijo este martes el titular del gremio, Martín Lucero .

El acuerdo provincial para docentes y estatales estableció un incremento en marzo del 22% y tres sumas de 8% cada una para mayo, agosto y septiembre , con cláusula de revisión en este último mes. Con el acuerdo paritario en Santa Fe, la suba salarial llegaría al 46% en septiembre. En tanto, el ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, señaló este lunes que no habrá modificaciones en el esquema de pago de los aumentos salariales dispuestos por paritaria.

En diálogo con La Capital, Lucero dijo que la medida de fuerza prevista -si el gobierno provincial mantiene su postura de no adelantar los plazos de pago de los aumentos salariales dispuestos en la paritaria para los meses de agosto y septiembre- "es así de contundente" y explicó: "Es una cuestión matemática. Si la inflación va a pasar el 35 o 36% en los seis primeros meses y el acuerdo habla de un 30%, lo razonable sería que se adelante las fechas de los aumentos acordados para agosto y septiembre".

"Hay algo más: el gobierno nacional en la paritaria federal docente, realizada para la misma fecha, ya los adelantó. Por eso es irracional lo que hace la provincia de Santa Fe. Entonces, estamos yendo al paro, a movilizaciones, a un conflicto solo por un capricho del gobierno de no querer adelantar los tramos. Lo más difícil en esta negociación es conseguir los montos, pero eso se acordó . Es un conflicto caprichoso porque nosotros no lo buscamos", añadiói.

Asimismo, explicó: "Le estamos ganando dos meses al conflicto. Si se pide que se adelanten los tramos a julio y agosto, la convocatoria para una revisión es para agosto no para septiembre. Incluso pedimos que se vuela a instalar la cláusula gatillo, que no te permite ganarle a la inflación, donde corrés de atrás, pero perdés por menos".

2020-05-26 sadop.jpg Sadop reclama un comité de expertos y reabrir las paritarias, entre otros puntos. Archivo

"La realidad es que este conflicto lo resuelve la política y no los contadores. Quien tiene que meterse es el gobernador (Omar Perotti) y dejar de escuchar al ministro de Economía. Un litro de leche esta cerca de los $200. ¿Cómo hace una familia con tres o cuatro pibes para sostenerse? Hay que ir al súper, al kiosco y a la panadería y a la carnicería, el que puede. Esta es la realidad y está muy dura la calle. No está bueno el ánimo social. Por eso ir a un conflicto porque un mes no se adelanta el aumento docente es un capricho".

Otros temas que preocupan al Sadop

Consultado acerca de que otros temas están en la agenda de los docentes privados para llevar a la mesa paritaria, Lucero dijo que "puntualmente son dos: uno es el de concursos y escalafones de los docentes del sector privado. Hace nueve que los venimos discutiendo. Para nosotros traería justicia al sistema de educación privada.

Lucero se explayó al referirse al segundo tema que tiene muy preocupado al sector docente, tanto privado como público, y es "la cantidad de denuncias y de presentaciones contra docentes no solo en el Ministerio de Educación sino en el MPA. Hay denuncias por malos tratos, otros de violencia y algunas denuncias más complicadas. Se tienen que analizar bien qué se denuncia porque si este tipo de acusaciones llegan porque se argumenta que un maestro levantó el tono de voz o produjo algún tipo de violencia que es muy difícil comprobar, es algo complicado".

En ese sentido, recordó que las denuncias "crecieron exponencialmente entre el 2021 y este año. Hoy tenemos cinco veces más denuncias que el año pasado. Eso es porque el Ministerio hace un fomento de que se vaya a hacer la denuncia. Ahora, si no se comprueba nada y la causa se archiva, el maestro queda escrachado para toda la vida".

"Si el Ministerio de Educación no toma cartas en el asunto y no generamos un régimen de convivencia razonable, vamos a tener dos problemas. Que los docentes no quieran trabajar más en tal o cual escuela -como ocurrió en el jardín de Infantes Río Paraná, en barrio Las Flores- o bien que comiencen los juicios por daños y perjuicios de docentes contra familias", explicó.

Finalmente, Lucero recordó que el Sadop "ya inició dos juicios de ese tipo: son denuncias que quedaron en la nada pero el docente quedó ensuciado y escrachado para siempre. Entonces, ¿quién lo contrata entonces. No estamos en contra de que se denuncie. Si hay denuncias que se investigue, porque están los nenes de por medio. Ahora, si sos adulto e hiciste una denuncia de manera irresponsable, hay que hacerse cargo. Lo que vemos es que el Ministerio no hace nada al respecto".