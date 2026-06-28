El tiempo en Rosario: lunes frío en una semana de pleno invierno

El próximo fin de semana la mínima rondaría los cero grados

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Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 29 de junio en Rosario una temperatura máxima de 15º y una mínima de apenas 2º, en vísperas de un paulatino descenso de las temperaturas más bajas rumbo al fin de semana, cuando llegaría a los 0º.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del sur, un registro de 8º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hasta la mañana, ya con vientos moderados del oeste y los termómetros marcando 2º. Para la tarde se anuncia cielo despejado con una máxima de 15º bajando a 12º durante la noche.

El martes estaría algo nublado con una leve mejora en los registros: 16º de máxima y 2º de mínima.

El miércoles mostraría una baja en la máxima (que llegaría a 13º), una leve suba en la mínima (que no descendería de 3º) y cielo parcialmente nublado con fuertes ráfagas de viento desde la tarde.

El jueves estaría parcialmente nublado con 13º de máxima y 2º de mínima.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado y temperaturas entre 13º y 1º.

El sábado mantendría la máxima de 13º pero la mínima podría llegar a 0º, con nubosidad variable.