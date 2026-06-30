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Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Rosario amaneció este martes con temperaturas bajo cero. El invierno no solo afecta a las vía respiratorias. Cómo detectar la hipotermia

30 de junio 2026 · 10:27hs
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Mucho frío en Rosario. ¿Cuáles  son las zonas del cuerpo que más sufren? 

Mucho frío en Rosario. ¿Cuáles  son las zonas del cuerpo que más sufren? 

"¡Tremendo el frío que hace!"; "¡No se puede creer esta temperatura!, "Ya no sé qué ponerme para no tener frío". En las calles, en los bares, en el trabajo, en el ingreso de las escuelas el tema es recurrente: la bajas temperaturas con las que dio comienzo el invierno 2026 en Rosario. Este miércoles el termómetro marcó menos de 2 grados bajo cero. El frío, incluso, suele ser más cruel y fatal que el verano: cuando la ola polar acecha hay más enfermedades y muertes. ¿Por qué?

El médico Francisco Consiglio, presidente de la Asociación de Medicina Interna de Rosario se refirió a los efectos de la ola polar en el cuerpo. Dijo que hay que tener en cuenta que no solo las infecciones respiratorias (encabezadas en esta temporada por la gripe A, que ya provoca 9 de cada 10 virosis en Rosario y la provincia) aumentan en días helados sino que también se presentan otras situaciones que pueden poner en riesgo la salud de personas de todas las edades.

"El problema, como todo estresor, es que produce efectos. El frío, cuando la temperatura es extremadamente baja o se prolonga en el tiempo, genera el riesgo de cuadros de hipotermia. Cuanto más tiempo de exposición, obviamente es más elevado el peligro", señaló el médico. La hipotermia es un cuadro grave que puede comprometer la vida del paciente.

>>Leer Más: La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios detectados en Santa Fe

Qué es la hipotermia

La hipotermia es considerada una urgencia. Suele darse en tres fases:

  • Fase inicial: Temblores incontrolables, escalofríos y dificultad para hablar.
  • Fase moderada: Movimientos torpes, confusión, piel pálida y fría, y respiración lenta.
  • Fase grave: Pérdida del conocimiento, pupilas dilatadas y pulso extremadamente débil.

Ante la duda, y en personas de cualquier edad es clave abrigar a la persona y hacer una consulta médica rápida o llamar a la ambulancia.

Las zonas más sensibles

Ante el frío, hay zonas del cuerpo que son más vulnerables. La piel en general y las zonas menos protegidas "donde la circulación está más alejada del corazón".

¿Cuáles son? "Las manos y los pies, y la cabeza (que es una de las zonas que más pierde calor)" y luego "la nariz, las orejas, las puntas de las manos de los dedos de manos y pies".

Desafío para el cuerpo

  • Mayor tasa de mortalidad: la exposición al frío está estadísticamente vinculada a un mayor número de fallecimientos a nivel global, en comparación con el calor a causa de hipotermia y problemas respiratorios.
  • Sistema cardiovascular: el cuerpo realiza una vasoconstricción cutánea lo que genera que la sangre se vuelva más espesa y la presión arterial aumente, obligando al corazón a bombear con mucha más fuerza.
  • Sistema inmunológico: las bajas temperaturas reducen la respuesta antiviral local en las vías respiratorias y resecan las mucosas, creando un entorno ideal para que virus y bacterias colonicen y se multipliquen más fácilmente.
  • Rigidez muscular y articular: el frío provoca que los músculos sean menos elásticos y más rígidos. La disminución de la fuerza y la menor coordinación neuromuscular elevan drásticamente el riesgo de sufrir lesiones o dolores articulares.
  • Exceso de trabajo metabólico: el cuerpo se ve forzado a quemar energía rápidamente provocando temblores involuntarios.

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