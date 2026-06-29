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Cómo estará el tiempo en Rosario esta semana: abrigo, bufanda y gorro pero no paraguas

El invierno se hace sentir en Rosario. El SMN prevé jornadas estables, pero con temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados

29 de junio 2026 · 09:12hs
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El frío se apoderá de Rosario por varios días

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El frío se apoderá de Rosario por varios días

El invierno se instaló en Rosario y se puso cómodo. Abrigos gruesos, bufandas, gorros, guantes y el ritual de salir de casa cuando todavía el pasto amanece cubierto de escarcha volverán a formar parte del paisaje durante los próximos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad atravesará una semana fría, seca y con temperaturas mínimas que llegarán hasta 1 grado, mientras que las máximas difícilmente superarán los 15.

La buena noticia es que no se esperan lluvias al menos hasta el viernes. El cielo se mantendrá estable y el frío será el gran protagonista, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

La semana comienza con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 15. El cielo permanecerá despejado y no hay probabilidades de precipitaciones.

El amanecer será uno de los momentos más fríos de la jornada, con viento leve del sector sur y una sensación térmica que podría ubicarse por debajo de la temperatura registrada.

Para el martes, el SMN pronostica una mínima de apenas 2 grados y una máxima nuevamente de 15. El frío volverá a sentirse desde temprano, aunque con condiciones estables y sin lluvias. El viento soplará con intensidad leve a moderada durante gran parte del día.

>> Leer más: Vacaciones de invierno 2026: cuándo son en Santa Fe y en el resto de las provincias

El miércoles comenzará con 3 grados de mínima y una máxima de 13. Si bien continuará el tiempo estable, hacia la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. El ingreso de aire frío mantendrá bajas las temperaturas y reforzará la sensación invernal.

Jueves y viernes, las jornadas más frías

El jueves se espera una mínima de 2 grados y una máxima de 12, mientras que el viernes podría registrarse la temperatura más baja de la semana, con apenas 1 grado durante las primeras horas de la mañana y una máxima prevista de 13.

Las condiciones seguirán siendo estables, sin lluvias y con cielo mayormente despejado, un escenario que favorece las fuertes amplitudes térmicas entre el amanecer y las primeras horas de la tarde.

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