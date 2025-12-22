Salud implementará la realización de test rápidos de VIH y sífilis

Frente al aumento de las ITS, las pruebas duales permitirán acercar los servicios a la población que no consulta en los centros de salud

Frente al incremento observado en el país de los casos de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la Secretaría de Salud Pública del municipio ofrecerá testeos rápidos de VIH y sífilis como parte de los controles de salud y en actividades especiales para llegar a aquellas poblaciones consideradas más vulnerables.

"Necesitamos acercar los testeos a la gente que no llega habitualmente a los efectores de salud" , explicó Diana Mardoni, directora general de Promoción y Cuidado de la salud Colectiva de la Municipalidad.

Si bien en la mayoría de los servicios municipales existen espacios de consejería sobre ITS y en todos se realizan pruebas de laboratorio gratuitas que permiten detectar o descartar la presencia de estas enfermedades, ahora se empezarán a implementar los testeos rápidos que permiten conocer en el momento la presencia de VIH o sífilis .

Los test duales detectan en forma rápida ambas infecciones en una sola muestra de sangre, mejorando la detección y permitiendo un diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento rápido .

Mardoni destaca que son una herramienta que en todo el mundo permite llegar a las personas que no se acercan a un efector de salud. "Por eso pensamos incorporarlos desde el año que viene, porque necesitamos acercar el testeo a un territorio particular que no llega a nuestros servicios", apuntó.

La experiencia más reciente de utilización de estos testeos rápidos fue en el Día Mundial de la Acción por el VIH, cuando en la explanada del Museo Castagnino se realizaron unas 320 pruebas en apenas cuatro horas. Si bien los test son anónimos, cuando se entregan los resultados las personas son referenciadas a los centros de salud donde se puede seguir el tratamiento en forma gratuita.

VIH y Sífilis: mejor saber

La estrategia busca acercar la posibilidad de diagnóstico y tratamiento temprano de las ITS. "La idea es estar más cerca de la población y llegar con un mensaje certero: si hay dudas de haber tenido prácticas que pueden ser de riesgo, lo mejor es acercarse y preguntar. Siempre es mejor saber y conocer", destacó.

Justamente esa realidad marca la diferencia entre la posibilidad de iniciar un tratamiento temprano. "Actualmente las personas que conviven con VIH pueden llevar una vida normal; a diferencia de lo que pasaba en los 90, cuando el diagnóstico representaba una sentencia de muerte. Hoy la realidad es otra: cuanto antes una persona sabe que convive con el virus, puede tomar las riendas, empezar un tratamiento y llegar a una carga viral indetectable e intransmisible", apuntó la médica.

La implementación de testeos rápidos obedece a este objetivo: que el 95 % de las personas que conviven con VIH tengan diagnóstico, que inicien un tratamiento retroviral en forma inmediata, que lo sostengan y que llegue a tener una carga viral indetectable y no transmitan el virus a otras personas.

Además de las campañas de testeos, se potenciarán los tratamientos de profilaxis pre exposición, ya disponibles desde hace dos años en la salud municipal. "Es una herramienta más que disponemos para evitar la transmisión, en nuestros espacios de consejería que funcionan en los hospitales y en la Casa de la Promoción, que funciona en el primer piso de Moreno 960.

Cifras que preocupan

Las ITS son enfermedades que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual sin protección. Las más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el Virus del Papiloma Humano (VPH), las hepatitis B y C, y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). No todas presentan síntomas, molestias o lesiones visibles. Algunas de ellas son fácilmente curables, si se detectan y se tratan a tiempo, de esta manera se evitan consecuencias graves para la salud.

Dos de estas enfermedades concentran la atención de los profesionales de la salud: la sífilis y el VIH ya que en los últimos años crecieron las nuevas infecciones. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 se registró un incremento del 20,5 % de casos de sífilis respecto del mismo período de 2024, con un total de 36.702 casos en población general.

La mayor cantidad de diagnósticos se concentró en personas de entre 15 a 39 años representando un 76% del total de casos. En el rango etario donde se observaron las tasas más elevadas del período analizado corresponden al grupo de 20 a 24 años y al de 25 a 29 años.

Según la misma fuente, entre 2023 y 2024 se reportaron 6.900 nuevos diagnósticos de VIH en todo el país, siete de cada diez fueron varones, con una mediana de edad de 34 años. El 99 % de las infecciones fue por sostener prácticas sexuales sin protección.

En Rosario, se nota un crecimiento progresivo de los diagnósticos de sífilis, tras la salida de la pandemia. En cuanto al VIH, se registra un ascenso de casos entre 2020 y 2024, cuando la curva empezó a descender, aun así se sigue manteniendo la no transmisión vertical del virus, es decir de madre a hijo.

Dónde hacerse el test

La Secretaría de Salud municipal cuenta con servicios de Consejería de VIH, Sífilis y Hepatitis Virales donde se brindan servicios de asesoramiento e información sobre estas enfermedades, así como la posibilidad de realizarse test diagnósticos.

El análisis es voluntario, confidencial y no requiere orden médica. En todos los hospitales públicos y centros de salud es gratuito. La Casa de la Promoción funciona de lunes a viernes, de 8.30 a 18 (las extracciones son hasta las 16). También cuenta con una línea de WhatsApp 341 6352152 donde se brinda información.

En el Hospital Carrasco, la consejería funciona los lunes y miércoles, de 12 a 15, y los martes y jueves, de 11 a 13.30. En el Hospital Alberdi, los lunes, martes y miércoles, de 12 a 15. Y en el Roque Sáenz Peña, los martes, de 14 a 16.