De adultos mayores solos a familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Casi mil personas fueron expulsadas a la calle en la ciudad y forman un grupo heterogéneo donde confluyen la salud mental, el consumo de sustancias, la crisis económica y social

Los vidrios de un nuevo edificio en San Martín y Rueda reflejan a un grupo de personas durmiendo bajo la intemperie junto a su perro y rodeados por vallas provisorias de obras públicas

Un joven se despierta cubierto apenas por una frazada en el frente de un comercio en la zona centro . Más en el sur dos “amigos de la calle” acomodan sus colchones a metros de la Gendarmería. En el oeste , familias hacen fila para recibir una ración de comida, es que “no llegan” a cubrir su necesidad alimentaria. También en el norte los duros bancos de las plazas funcionan como camas y los árboles es el resguardo de turno. Mientras tantos, los refugios municipales para personas en situación de calle abarrotados y los de las organizaciones esperan con ansias que aparezcan nuevas camas.

Intentar realizar un relevamiento cuantificado tambalea por las características de esta problemática : personas que si bien son habitué de una zona, cambian constantemente el lugar donde pernoctan. Cualquiera que camine por Rosario reconoce que la población de los que están en situación de calle encuentra en cualquier recoveco un lugar para resguardarse del sol, la lluvia, el calor, y en invierno, el frío, porque la indigencia no tie3ne estaciones. Y no se trata de una situación temporal del verano 2026, es una problemática que según funcionarios y referentes de las organizaciones sociales aumenta año tras año. Sólo en 2025, la Municipalidad de Rosario, a través de la Subsecretaria de Abordajes Integrales, confirmó a La Capital que realizó más de 9.000 intervenciones o llamados de asistencia, es decir, se recibieron poco más de 24 denuncias por día.

Cambios en las prácticas informales de generación de recursos económicos, conflictos familiares y la relación adictiva con las drogas explican algunos de los motivos por los cuales hombres, mujeres y hasta niños encuentran en la calle un lugar que para ellos no existe bajo techo o dentro de una organización familiar.

Son personas, en su mayoría hombres, de entre 30 y 50 años y seguidos por jóvenes entre 18 y 25 años. Los mayores de 60 también aparecen, pero con un abordaje especial con el Hogar de Adultos Mayores. Y aunque las mujeres representan un número ínfimo en esta población, desde la Municipalidad reconocen que subió la cantidad de este grupo en calle.

Tres grupos y los que trabajan la calle

Los 9.000 llamados que la Subsecretaría de Abordaje Integral recibió a través del 147 en 2025 plantearon un nuevo reto para la Municipalidad de Rosario. Los mismos funcionarios reconocen que los vecinos en muchos casos desisten de llamar porque no ven resuelta la situación. Sin embargo, Gabriel Pereyra, subsecretario del área que se encarga de abordar la asistencia en las calles, aseguró a La Capital: “Los operadores reciben los llamados y muchas veces son personas que pasan varias horas del día tratando de generar recursos económicos. Cuando llegamos no están, nos cuentan los propios vecinos que están en la zona de 7 a 20 y luego se retiran. Muchas veces esas personas no están en situación de calle, pero a los vecinos les queda esa impresión”.

“Lógicamente, la problemática no varía demasiado (si una persona está en situación de calle o no) porque hay un déficit de un montón de cuestiones desde el punto de vista socioeconómico”, agregó Pereyra. Ante esto, el desafío para esta área municipal, confió el funcionario, es llegar a los vecinos, explicarles cada caso y cómo se intervino.

Personas en situación de calle 24.1 La Policía interviene ante la presencia de personas durmiendo en 3 de Febrero y Cafferata Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Por otro lado, Pereyra reconoció que hay una “la tradicional población que está en forma crónica en calle”, que según estimaciones oficiales ronda entre los 800 y mil personas, pero aclaró que existen tres grupos que se diferencian entre sí: “Para nosotros no les gusta vivir en calle, sino que algunos están en esa situación por padecimientos desde el punto de salud mental o atravesados por el consumo problemático. Otros, lamentablemente, no registraron que hay un lugar mejor y en esos casos nos lleva un trabajo de mayor persistencia para poder alojarlos en un espacio adecuado. También están los que en el último tiempo perdieron ingresos y la posibilidad de alquilar o tener un techo y de alguna manera fueron expulsados a la calle”.

Los cambios en la calle

Juan Pablo Locatelli es referente del refugio Sol de Noche, una organización que hace más de 20 años da asilo a personas en situación de calle. Tanto Locatelli como el refugio fueron parte del Micro Solidario, una iniciativa de la Fundación Flecha Bus que ofreció un lugar para pasar la noche a decenas de jóvenes, niños y adultos.

La nueva experiencia, la de ir en busca de la gente en situación de calle, fue reveladora para Locatelli: “Se vio una demanda sostenida. Jóvenes, mujeres, familias y hasta parejas”. Juan Pablo hace casi 20 años que lleva adelante esta postura altruista, es uno de los tantos voluntarios que se encuentran refaccionando el nuevo espacio de Sol de Noche en Beruti 2338 y le confió a este medio que hay una charla entre ellos que se vuelve repetitiva: “Cuando ingresé al refugio (hace 19 años) lo que se veía en la calle eran hombres mayores y ahora hay jóvenes, chicos, familias enteras, que encima no tienen lugar porque no hay albergues para familias y no se quieren separar”.

Personas en situación de calle 24.1 (1) Una persona duerme contra la pared en Santa Fe y Ricchieri Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Por un plato de comida

“Cada semana que hacemos las rondas nos encontramos con más gente y mucha precisamente no está en situación de calle, sino que busca comida”, contó a La Capital Adriana Dalmasso, coordinadora de Manos Solidarias, grupo que camina las calles de Rosario y que en diciembre llegó a cumplir el objetivo de realizar 17 rondas llevando una porción de comida a más de 900 personas en varios puntos de la ciudad.

Manos Solidarias reconoce mayor actividad en tres zonas de Rosario: la que comienza en la esquina de los tribunales provinciales y abarca al macrocentro; la que se realiza a pie por la peatonal Córdoba, y la del oeste que pasa por la puerta del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). “Es encontrarte con familias y adultos mayores. Es triste. Son situaciones que hace mucho tiempo no veíamos. Te dicen que pagan el alquiler y no les alcanza para comer”, dijo Dalmasso.

El “boca en boca” que se genera en la población en situación de calle eleva los pedidos para Manos Solidarias y tantos otros grupos como Me Llaman Calle, Buen Samaritano o Fuera del Sistema, entre otras. Así se genera un círculo solidario dónde los esfuerzos divididos completan el calendario de salidas y cenas para que las personas en situación de calle intenten dormir en el rincón que encuentren más acogedor dentro de la ciudad.

Familias o grupos en la calle

Las organizaciones sociales manifiestan el cambio en la conformación de las personas en situación de calle. Atrás quedó la imagen del linyera y hoy las personas que habitan la calle son otras: jóvenes, mujeres e incluso niños. Este cambio llama la atención de quienes transitan Rosario, pero no se traduce en los números oficiales: de las 9 mil alertas que recibió el 147 por problemáticas en la calle, las que involucran a mujeres no superan el 4%. “Es más significativo para la coyuntura, es más sensible también verlas junto a sus hijos en esta situación”, sostuvo Pereyra.

Personas en situación de calle 24.1 (2) Pies gastados de una persona que camina sobre baldosas, asfalto y césped en la zona de San Martín y Rueda Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Al mismo modo, “las pequeñas comunidades” que se forman en diferentes puntos de Rosario “se deben a prácticas informales”, aseguró el funcionario, que su mayoría se vuelca por cuidar autos en los principales corredores gastronómicos o de eventos sociales. También están los que piden alimento a los bares y sus clientes. “A ese grupo nos está costando un poco más convencerlos de ir a un refugio porque muchos no quieren salir del lugar por temor a que otra persona en su situación lo ocupe”, agregó Pereyra.

La intervención municipal

El planteamiento del Municipio es por una mirada inclusiva del cuidado, por eso apuestan a un equilibrio entre la persona en situación de calle, su negativa a “salir de la calle” y los vecinos, molestos por “olores o cuestiones de exhibicionismo”, describió Pereyra.

“Vamos con los equipos e intentamos llegar a un acuerdo, si no se logra se interviene con la Secretaría de Control o la de Salud, según corresponda. Cada intervención es una práctica artesanal”, planteó el subsecretario de Abordajes Integrales.

Personas en situación de calle 24 Una mujer camina y un hombre duerme en la calle Cochabamba casi San Martín Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Hoy los refugios municipales cuentan con más de 400 plazas, ocupadas en un 95%. Si se lo compara con la temporada de verano pasada, donde apenas se superó el 50% de camas, casi que se duplicó el número de personas que son asistidas por la Municipalidad, que piensa en la apertura de nuevos espacios o ampliación del refugio de zona sur.

A la calle

La conformación de grupos para vivir en la calle tiene varias explicaciones. Una es encontrar confianza entre pares para cuidarse el uno al otro en un mundo hostil, donde muchas veces son noticias por ser víctimas de brutales agresiones como los ataques incendiarios. “La inseguridad también les cabe, les roban las cosas o los atacan. Y ellos son conscientes de eso, por eso se juntan y también se autogestionan, uno aporta un sillón, otra comida y así”, describió Juan Pablo Locatelli.

Personas que por problemas con las drogas no pueden sostener una convivencia con sus familias, otras que se pelean con sus parejas y no tienen otro destino que la calle y hasta adultos mayores desalojados por sus propias familias. Con todo eso y más te encontrás a la hora de conocer las historias de las personas que viven en situación de calle. “Hay que apostar por una mirada más transparente, no juzgar, no preguntar por qué están en la calle”, añadió Dalmasso.

El Refugio Sol de Noche cumplirá este año 19 temporadas ayudando, Manos Rosarinas va camino a cumplir 10 años en las calles de Rosario. Otros ejemplos como Movimiento Solidario Rosario con más de 20 años y Rosario Solidaria que cumplirá 15 este 2026. Estas agrupaciones forman parte del inicio de una historia de organizaciones no gubernamentales dedicadas al otro y que hoy enfrentan una cruda realidad.