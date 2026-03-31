Ya llega una nueva edición del Outlet Rosario: días, horarios, precios y marcas

La propuesta reunirá varias marcas locales en la exRural, con grandes descuentos y una oferta renovada para uno de los eventos más convocantes de la ciudad

El Outlet Rosario 2026 abre este miércoles 1º de abril en la exRural (Boulevard Oroño 2493) con prendas desde $5.000, descuentos de fin de temporada y más de 40 marcas locales . La iniciativa, que organiza la Municipalidad de Rosario, se consolida como uno de los principales eventos comerciales de la región.

Durante cinco días, hasta el domingo 5 de abril, el predio reúne a fábricas rosarinas que venden indumentaria y calzado directo al público . La propuesta incluye opciones deportivas, urbanas e infantiles.

Tomás Zugarramurdi, representante de Gufo Inc, afirmó que el evento permite a las marcas "comercializar stock de temporada y generar inversión para nuevas colecciones", al tiempo que ofrece al público acceso a productos de calidad a precios accesibles.

En la misma línea, el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, destacó que comprar en el outlet implica "apoyar la producción local", ya que las prendas se diseñan y confeccionan en la ciudad, con estándares que compiten a nivel nacional.

El evento muestra un crecimiento sostenido desde su lanzamiento. La primera edición, en agosto de 2024, convocó a 50.000 personas y superó los $1.000 millones en ventas. Las siguientes ediciones ampliaron el alcance hasta alcanzar un total de 240.000 visitantes y $5.400 millones comercializados.

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Cómo será el Outlet Rosario

Entre las ofertas, se destacan remeras y tops desde $5.000, calzas desde $15.000, buzos y sweaters desde $20.000, jeans y camisas desde $30.000, bermudas desde $25.000, abrigos livianos desde $50.000 y calzado desde $60.000. La edición combina liquidación de verano con adelantos de la temporada invierno.

Además de las compras, el Outlet Rosario suma propuestas solidarias. El 1 y 2 de abril funciona un espacio en homenaje a los excombatientes de Malvinas, con familiares que difunden la causa y ofrecen productos alusivos. Del 3 al 5 de abril, el Refugio Sol de Noche impulsa una campaña para recaudar fondos destinados a asistencia de personas en situación de calle.

El predio también cuenta con un patio gastronómico que permite comer durante la jornada, en un entorno pensado para permanecer varias horas.

El Outlet Rosario abre de 12 a 20, mientras que el domingo inicia a las 11. La entrada es libre y gratuita.

Qué marcas estarán en el Rosario Outlet

Entre las participantes, se encuentra una amplia variedad de marcas locales en indumentaria deportiva, urbana, infantil, calzado y accesorios: