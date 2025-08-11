Rosario Outlet: pasaron más de 100 mil personas y hubo ventas por más de $2.200 millones

En la tercera edición, más de 40 marcas rosarinas se reunieron en la ex Rural. Se vendieron más de 120 mil prendas. Cuándo se espera que llegue la cuarta edición

La tercera edición de Rosario Outlet reunió a más de 40 marcas rosarinas en el predio de la ex Rural

Con una importante afluencia de público y alto registro de ventas, la tercera edición de Rosario Outlet se realizó del miércoles al domingo pasado. Más de 40 marcas de la ciudad participaron de la actividad, con ofertas de ropa en la ex Rural (bulevar Oroño 2493). Este año, hubo una novedad: uno de los tres galpones estaba dedicado exclusivamente a la venta de indumentaria deportiva. Según información oficial, pasaron más de 100.000 personas, se vendieron más de 120 mil prendas y se generaron ventas por 2.200 millones de pesos.

La propuesta era atractiva para los rosarinos, ya que pudieron encontrar precios especiales para grandes y chicos: remeras desde $8.000, sweaters, buzos y camperas a partir de $19.000 , jeans y pantalones a $19.000 y abrigos desde $29.000 . En indumentaria infantil, los valores arrancaban en $8.000 e incluyeron prendas como remeras, joggings, buzos, bodys, camisas y pijamas. También hubo una amplia oferta de ropa deportiva con calzas, bermudas, shorts, musculosas y tops desde $10.000.

Además, en esta edición también hubo promociones financieras especiales: se pudo abonar en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias. Por otro lado, no todo fue comprar, sino que también hubo una variada oferta gastronómica para disfrutar en familia.

Por otra parte, el evento tuvo su costado solidario, estuvo presente la Fundación Hospital de Niños Víctor J. Vilela, que recaudó en los cinco días 4.100.000 de pesos con el bono colaborativo destinados a finalizar la sala de oncohematología pediátrica. Rosario Outlet no solo impulsa la economía local, sino que también busca convertirse en un espacio para ayudar.

rosario outlet 3

Las marcas de la tercera edición de Rosario Outlet

En esta nueva entrega de Rosario Outlet hubo prendas de invierno y verano. Para muchas marcas, fue un acierto liquidar ropa de abrigo como sweaters y camperas, lo que permitió a compradores y compradoras aprovechar precios promocionales para lo que queda del invierno.

En esta tercera edición de Rosario Outlet, las marcas de ropa que participaron fueron: Archie, Beckon Jeans, Budapest, Chubby Gang, Dorothy, Elda la Frata, Fiume, Frog Small, STK, Gufo, Hardfield, Hardway, Huapi, Japon Jeans, Kion, La Esquina de las Remeras, Lago Di Como, Laundry, Lotus, Manos Rosarinas, Melocotón, Nasa, Oassian, Point Sport Wear, Tookey, Ringo, San Marino, Sibari, Sólido, Sonder, Spy Limited, Squash, Ssw Jeans, Tannery, The Bag Belt, This Week, Tibbon, Titanitos, Unimog y Vandalia.

Los representantes de las marcas destacaron la importancia del evento para el sector, señalando que fue una gran oportunidad para llegar a un público masivo en un contexto desafiante para las ventas en el rubro textil. "Tuvimos una gran respuesta de la gente y un impacto directo en las ventas. Sin dudas, es clave para la producción; además, el evento nos posiciona frente al público rosarino y nos da visibilidad. Un evento clave para el comercio local", remarcaron desde la organización.

Las encuestas realizadas a los visitantes indicaron que la mayoría del público se ubica entre los 30 y 45 años. El 25% de las personas encuestadas gastó entre $100 mil y $150 mil.

Cuándo será la cuarta edición de Rosario Outlet

La primera edición de Rosario Outlet se llevó a cabo en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) del 22 al 25 de agosto del año pasado. Fue tan buena la experiencia, que se repitió en marzo de este año, en la exRural y ahora, en agosto, la tercera edición fue en el mismo espacio.

Desde la Municipalidad de Rosario, organizadora del evento a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, remarcaron el éxito de las tres ediciones y el impacto positivo en la economía local. "El outlet se enmarca en una decisión de la Municipalidad de fortalecer la producción rosarina y el consumo local, por eso estamos muy contentos del éxito de la tercera edición incluso en una situación de baja de consumo general", señaló el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo.

Las marcas y el público ya expresaron su interés en que Rosario Outlet tenga una nueva edición, y se espera que el evento regrese en marzo del año próximo. Con una respuesta contundente del público y la demanda sostenida por este tipo de propuestas, Rosario Outlet se consolida como una de las principales citas comerciales del año.