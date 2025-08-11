La Capital | La Ciudad | outlet

Rosario Outlet: pasaron más de 100 mil personas y hubo ventas por más de $2.200 millones

En la tercera edición, más de 40 marcas rosarinas se reunieron en la ex Rural. Se vendieron más de 120 mil prendas. Cuándo se espera que llegue la cuarta edición

11 de agosto 2025 · 09:56hs
La tercera edición de Rosario Outlet reunió a más de 40 marcas rosarinas en el predio de la ex Rural

La tercera edición de Rosario Outlet reunió a más de 40 marcas rosarinas en el predio de la ex Rural
Rosario Outlet: pasaron más de 100 mil personas y hubo ventas por más de $2.200 millones

Con una importante afluencia de público y alto registro de ventas, la tercera edición de Rosario Outlet se realizó del miércoles al domingo pasado. Más de 40 marcas de la ciudad participaron de la actividad, con ofertas de ropa en la ex Rural (bulevar Oroño 2493). Este año, hubo una novedad: uno de los tres galpones estaba dedicado exclusivamente a la venta de indumentaria deportiva. Según información oficial, pasaron más de 100.000 personas, se vendieron más de 120 mil prendas y se generaron ventas por 2.200 millones de pesos.

La propuesta era atractiva para los rosarinos, ya que pudieron encontrar precios especiales para grandes y chicos: remeras desde $8.000, sweaters, buzos y camperas a partir de $19.000, jeans y pantalones a $19.000 y abrigos desde $29.000. En indumentaria infantil, los valores arrancaban en $8.000 e incluyeron prendas como remeras, joggings, buzos, bodys, camisas y pijamas. También hubo una amplia oferta de ropa deportiva con calzas, bermudas, shorts, musculosas y tops desde $10.000.

>> Leer más: Comienza Rosario Outlet: cuáles son las ofertas y qué novedad llega en la tercera edición

Además, en esta edición también hubo promociones financieras especiales: se pudo abonar en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias. Por otro lado, no todo fue comprar, sino que también hubo una variada oferta gastronómica para disfrutar en familia.

Por otra parte, el evento tuvo su costado solidario, estuvo presente la Fundación Hospital de Niños Víctor J. Vilela, que recaudó en los cinco días 4.100.000 de pesos con el bono colaborativo destinados a finalizar la sala de oncohematología pediátrica. Rosario Outlet no solo impulsa la economía local, sino que también busca convertirse en un espacio para ayudar.

rosario outlet 3

Las marcas de la tercera edición de Rosario Outlet

En esta nueva entrega de Rosario Outlet hubo prendas de invierno y verano. Para muchas marcas, fue un acierto liquidar ropa de abrigo como sweaters y camperas, lo que permitió a compradores y compradoras aprovechar precios promocionales para lo que queda del invierno.

En esta tercera edición de Rosario Outlet, las marcas de ropa que participaron fueron: Archie, Beckon Jeans, Budapest, Chubby Gang, Dorothy, Elda la Frata, Fiume, Frog Small, STK, Gufo, Hardfield, Hardway, Huapi, Japon Jeans, Kion, La Esquina de las Remeras, Lago Di Como, Laundry, Lotus, Manos Rosarinas, Melocotón, Nasa, Oassian, Point Sport Wear, Tookey, Ringo, San Marino, Sibari, Sólido, Sonder, Spy Limited, Squash, Ssw Jeans, Tannery, The Bag Belt, This Week, Tibbon, Titanitos, Unimog y Vandalia.

Los representantes de las marcas destacaron la importancia del evento para el sector, señalando que fue una gran oportunidad para llegar a un público masivo en un contexto desafiante para las ventas en el rubro textil. "Tuvimos una gran respuesta de la gente y un impacto directo en las ventas. Sin dudas, es clave para la producción; además, el evento nos posiciona frente al público rosarino y nos da visibilidad. Un evento clave para el comercio local", remarcaron desde la organización.

Las encuestas realizadas a los visitantes indicaron que la mayoría del público se ubica entre los 30 y 45 años. El 25% de las personas encuestadas gastó entre $100 mil y $150 mil.

Cuándo será la cuarta edición de Rosario Outlet

La primera edición de Rosario Outlet se llevó a cabo en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) del 22 al 25 de agosto del año pasado. Fue tan buena la experiencia, que se repitió en marzo de este año, en la exRural y ahora, en agosto, la tercera edición fue en el mismo espacio.

Desde la Municipalidad de Rosario, organizadora del evento a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo, remarcaron el éxito de las tres ediciones y el impacto positivo en la economía local. "El outlet se enmarca en una decisión de la Municipalidad de fortalecer la producción rosarina y el consumo local, por eso estamos muy contentos del éxito de la tercera edición incluso en una situación de baja de consumo general", señaló el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo.

Las marcas y el público ya expresaron su interés en que Rosario Outlet tenga una nueva edición, y se espera que el evento regrese en marzo del año próximo. Con una respuesta contundente del público y la demanda sostenida por este tipo de propuestas, Rosario Outlet se consolida como una de las principales citas comerciales del año.

Noticias relacionadas
El edificio del Correo Central en Rosario, en Córdoba y Buenos Aires.

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

el tiempo en rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de maxima

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

Ampollas secuestradas durante un allanamiento en la investigación del fentanilo contaminado.

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Latam opera desde el aeropuerto de Rosario un vuelo a Lima, y tiene previsto conectar a San Pablo desde el próximo 30 de diciembre.

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Ver comentarios

Las más leídas

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Lo último

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta

El gobierno provincial estableció mínimos garantizados, actualizaciones para el personal hospitalario y una extensión del incentivo por asistencia perfecta a asistentes escolares

Santa Fe ofreció un aumento del 7% semestral para los estatales, que evaluarán la propuesta
Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Ovación
¿Cómo están Newells y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?
Ovación

¿Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

¿Cómo están Newells y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

¿Cómo están Newell's y Central en la tabla de posiciones del torneo Clausura?

Newells v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

Newell's v. Atlético Tucumán: todos los detalles del partido por Copa Argentina

Con Lionel Messi ausente por lesión, Inter Miami fue goleado en el clásico de la MLS

Con Lionel Messi ausente por lesión, Inter Miami fue goleado en el clásico de la MLS

Policiales
Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido
Policiales

Confirman que el hombre atropellado por un tren en Funes es el mismo que estaba desaparecido

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

Cómo está el adolescente de 15 años baleado en el ataque donde fue asesinada su madre

La Ciudad
Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada
POLICIALES

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha
Información General

Estalló la crisis del tomate: productores prefieren tirar la cosecha

Gómez Mattar: Sueño con salir campeón con Newells y la selección

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán
Ovación

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos
Información General

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers
La Región

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos
Información General

La misión submarina del Conicet terminó con aplausos y agradecimientos

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal
Zoom

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió