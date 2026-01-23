Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Es amplia la oferta en ropa, calzado y accesorios, tanto líneas deportivas como urbanas. Un recorrido por los negocios que se volvieron aliados clave

En los últimos años, la situación económica en Argentina hizo que muchas personas empiecen a mirar con más atención en qué y cómo gastan su dinero . Comprar ya no es un acto impulsivo: hoy se comparan precios, se espera el momento justo y se buscan alternativas que permitan cuidar el bolsillo sin resignar calidad, sobre todo en rubros como la indumentaria . En ese escenario, los outlets se volvieron una parada casi obligtoria al momento de renovar el placard.

En este sentido, según un informe de Emmanuel Paz en Negocios La Capital , 2025 no fue el mejor año para el consumo masivo . Después de una caída del 16% en 2024, según la consultora NielsenIQ, la recuperación fue lenta y desigual. En el caso de la ropa, las ventas navideñas crecieron apenas un 1,3% interanual, de acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), una señal clara de que el consumo sigue siendo prudente y que cada compra se piensa dos veces.

Es así como los outlets se transformaron en aliados clave para quienes buscan vestirse bien sin gastar de más. Allí es posible encontrar prendas y calzado de marcas conocidas a precios más bajos, con propuestas que incluyen colecciones anteriores, talles discontinuados o artículos que no tuvieron la rotación esperada .

En este sentido, según empresarios del rubro textil, la brecha de precios entre los locales de primera línea y los outlets suele oscilar entre el 20% y el 50%. Esto los convierte en una herramienta clave para el desahogo de stock, al mismo tiempo, funcionan como una puerta de entrada para nuevos clientes que priorizan un equilibrio entre calidad y precio.

Outlets en Rosario

La buena noticia es que Rosario cuenta con una amplia y viariada oferta de outlets. Desde indumentaria deportiva y calzado, hasta ropa para el día a día o para ocasiones especiales, la ciudad ofrece locales de marcas como Melocotón, Sport 78, Tannery,The Bag Belt, Sonder, This Week, O’Assian o Vandalia.

La mayor concentración se encuentra en el microcentro, especialmente sobre las calles Córdoba y San Luis, aunque también hay buenas opciones en barrios como Echesortu, en el sur y el oeste de la ciudad, y en espacios comerciales como el Paseo Libertad y el Paso del Bosque.

A continuación una guía de los outlets en la ciudad.

Sport 78 y Rosario Deportes

Cuando se trata de indumentaria y calzado deportivo, el Grupo Sport 78 es uno de los nombres más fuertes del circuito outlet en Rosario. La empresa, liderada por Nelson Graells, trabaja con primeras marcas y un alto volumen de productos, lo que se traduce en una rotación constante de mercadería que se renuevan todo el tiempo.

Bajo la marca Rosario Deportes, en sus outlets se pueden encontrar zapatillas, ropa y accesorios deportivos, muchas veces con apenas uno o dos meses de antigüedad. El grupo gestiona cuatro locales outlet en la zona céntrica de la ciudad, además de espacios específicos de descuentos dentro de tiendas de gran superficie, como la ubicada en Palace Garden. Las direcciones son:

Sarmiento 955

Pte. Roca 981

Sarmiento 1074

Pueyrredón 730 (Digital Sport Outlet)

San Martín 5259

image

Sonder

También dentro del universo deportivo, Sonder ofrece su propia propuesta de outlet. La marca, fundada por Silvana Dal Lago en la década del noventa, no solo abastece sus locales propios sino que además opera como proveedor mayorista en todo el país. Esa doble condición la lleva a manejar tiempos de rotación más largos y a ser especialmente cuidadosa con su política de precios.

Actualmente, Sonder cuenta con tres opciones de outlets:

En barrio Echesortu: Mendoza 416

En su planta productiva: Mitre 2620, que incluye prendas de outlet y de segunda selección.

Outlet online que se activa una vez que las colecciones dejan de tener vigencia comercial.

En los outlets de Sonder, según detalló Dal Lago en diálogo con Negocios La Capital, la oferta tener prendas con desbalances de talles o artículos discontinuados, más que por colecciones completas. Los descuentos, que en algunos casos llegan hasta el 50%, dependen del recorrido previo de cada prenda y de la necesidad de cerrar ciclos productivos, siempre cuidando no desvalorizar la marca ni afectar a sus clientes mayoristas.

image

Vandalia

Vandalia es otra marca rosarina que cuenta con un local outlet. La empresa se creó en 1975 y, con el paso de los años, fue creciendo de manera sostenida hasta convertirse en una de las firmas líderes a nivel nacional en indumentaria deportiva femenina.

En su propuesta se pueden encontrar prendas pensadas especialmente para mujeres, orientadas a la actividad física y al uso diario. Ubicado dentro Centro Comercial Paso del Bosque, el outlet permite acceder a indumentaria de temporadas anteriores a precios más accesibles, manteniendo la calidad que caracteriza a la marca.

This Week y O’Assian

Si la idea es encontrar ropa para el día a día, tanto para mujer como para hombre, el outlet de This Week y O’Assian en el Paseo Libertad es una opción para tener en cuenta. Ambas marcas producen íntegramente en Rosario, en su planta ubicada en Eva Perón 8989, un predio de 3.000 metros cuadrados desde donde abastecen a más de una decena de locales y son reconocidas por su estilo urbano y “lifestyle”, pensado para usar todos los días y sin depender de modas pasajeras.

En el local del Paseo Libertad, según explicó a Negocios de La Capital, su titular Sergio Colatti, se pueden encontrar principalmente prendas de colecciones anteriores. Sin embargo, gracias al estilo atemporal de This Week y O’Assian, muchas de esas prendas siguen vigentes, con diseños simples y versátiles que funcionan igual de bien una temporada después.

Según Colatti, el outlet cumple un rol estratégico dentro del negocio: funciona como una puerta de entrada a la marca, con precios más accesibles, pensada para acercar nuevos clientes y fidelizarlos a partir de la calidad del producto y una trayectoria construida a lo largo de más de tres décadas.

Melocotón

Otra de las marcas rosarinas que ofrece alternativas de outlet es Melocotón. La fábrica de indumentaria fue creada por Federico y Andrea Garrone y tiene una larga historia en la ciudad.

En 1982 inauguraron el primer local de Melocotón en Rosario, con prendas fabricadas por ellos mismos, en la Galería Corrientes, espacio donde hoy funciona uno de sus outlet. El segundo se encuentra en el Centro Comercial del Paso del Bosque. En su ambos es posible encontrar prendas de temporadas anteriores a precios más accesibles, manteniendo el sello de calidad y diseño que caracteriza a la marca desde sus inicios.

The Bag Belt

En el rubro calzado y accesorios, The Bag Belt es una de las marcas rosarinas que también apuesta al formato outlet. La empresa, liderada por Marta Mercau, tiene como bandera el diseño y la calidad, con una producción en la que el 100% del calzado se fabrica en cuero, tanto por fuera como por dentro.

La marca cuenta con siete locales propios, cuatro de ellos en Rosario, y presencia en ciudades como Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe. Además, suma seis franquicias distribuidas en Córdoba, Tucumán, Salta y Corrientes.

En Rosario, The Bag Belt tiene un local outlet ubicado en Zeballos 1966, donde se pueden encontrar calzado y carteras de temporadas anteriores con descuentos.

Tannery

Tannery es una marca de indumentaria masculina con una propuesta de estilo casual, moderno y cómodo. Dentro de su estrategia comercial, Tannery también cuenta con un local exclusivo de outlet en el shopping Paso del Bosque, donde ofrece prendas a precios promocionales.

Además la marca suma una opción de outlet online a través de su página oficial.