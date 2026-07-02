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La provincia apuesta al turismo de invierno con más de 150 actividades gratuitas

Presentaron Vacaciones Copadas, una agenda de la provincia para el receso que reunirá más de 150 actividades de distintos rubros entre el 6 y el 17 de julio

2 de julio 2026 · 09:28hs
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El acuario de Rosario

El acuario de Rosario, uno de los receptores del turismo al que apunta la provincia.

La provincia de Santa Fe presentó Vacaciones Copadas, una agenda para el receso invernal que reunirá más de 150 actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas entre el 6 y el 17 de julio en los 19 departamentos de la bota santafesina.

Las autoridades provinciales destacaron que la mejora de la seguridad, la inversión en infraestructura y la exención impositiva para eventos fortalecen el posicionamiento de Santa Fe como destino turístico.

El Gobierno de la Provincia presentó este martes la programación oficial de “Vacaciones Copadas”, la propuesta para el receso invernal 2026 que reunirá más de 150 actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas distribuidas en los 19 departamentos santafesinos. La agenda se desarrollará entre el 6 y el 17 de julio con iniciativas pensadas para niños, adolescentes y familias.

Agenda de turismo rica en destinos

Al abrir la presentación, la vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, aseguró que se trata de “una agenda rica en destinos, paisajes, recorridos, espacios públicos, museos, actividades culturales y eventos”, y sostuvo que es posible gracias a que el gobernador Maximiliano Pullaro, “con un plan robusto de seguridad y con planificación, inversión, decisión y coraje, pudo disminuir la violencia altamente lesiva en la provincia de una manera histórica”.

La funcionaria afirmó además que “en los cuatro años anteriores, con la desidia e improvisación que hubo en materia de seguridad y en la articulación con diferentes sectores de la producción y de las ramas de actividad, esto tampoco hubiese sido posible”. Asimismo, destacó que, tras el anuncio de la exención impositiva para la organización de eventos, la Provincia ya recibió diez solicitudes. “Esto nos pone a nivel de la República Argentina como un destino muy importante para estos eventos”, valoró.

>>Leer más: Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo y aseguró que hubo 800.000 personas movilizadas

Ciudades preparadas para recibir turistas

La ministra de Cultura, Susana Rueda, señaló que el objetivo es “alimentar de actividades a las infancias, las adolescencias y a las familias que llegan a las vacaciones de invierno con una gran expectativa de armar actividades conjuntas”, y destacó la decisión política de garantizar la seguridad y la gratuidad de numerosos espacios públicos.

Rueda informó que la programación incluye unas 150 actividades distribuidas en todo el territorio santafesino y remarcó que “los espacios estarán abiertos de miércoles a domingo con entrada libre y gratuita”. Además, destacó “la cultura en movimiento”, con cuatro compañías teatrales que recorrerán más de 50 localidades de 15 departamentos.

En Rosario habrá intervenciones en veredas y espacios públicos para promover el encuentro ciudadano y estarán abiertos todos los espacios culturales provinciales. En la ciudad de Santa Fe, en tanto, permanecerán habilitados el Tríptico de la Imaginación y la red de museos provinciales. Desde este link se puede acceder a las actividades previstas: https://www.santafecultura.gob.ar/vacaciones-copadas/.

Cultura, producción y desarrollo turístico

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que detrás de la programación “hay trabajo de pymes y emprendedores que forman parte de una agenda de trabajo de la provincia”, y remarcó que el fortalecimiento de la seguridad permitió que ciudades como Santa Fe y Rosario vuelvan a consolidarse como sedes de grandes eventos.

También destacó las inversiones en infraestructura vial y aeroportuaria, la recuperación de museos, parques y espacios públicos, así como las líneas de crédito destinadas a hoteles, cabañas y emprendimientos turísticos para fortalecer la oferta del sector.

>>Leer más: Rosario consolida su crecimiento turístico y logra el mejor inicio de los últimos tres años

Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, recordó que Santa Fe cuenta con nueve regiones turísticas y que las ciudades de Santa Fe y Rosario son las principales puertas de ingreso para los visitantes. “Las ciudades están preparadas para recibir programas infantiles y familiares”, afirmó.

La funcionaria señaló además que el calendario combina una intensa agenda cultural con fiestas gastronómicas y circuitos vinculados al deporte, entre ellos el circuito Messi, el renovado Monumento Nacional a la Bandera, el Museo del Deporte Santafesino y el Acuario del Río Paraná. También destacó eventos como El Invernal y La Diseña.

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