El último concierto de Los Redondos en Rosario: tierra, democracia y sudor

El show tuvo lugar el 10 de diciembre de 1993 en la Rural, en el marco de la presentación de “Lobo suelto, cordero atado”

Los Redondos tocaron cuatro veces en Rosario a lo largo de sus veinticinco años de historia. En el día del fallecimiento de Carlos "Indio" Solari , una recapitulación del último concierto en la ciudad. Fue el 10 de diciembre de 1993 en la Rural, en el marco de la presentación del disco doble “Lobo suelto, cordero atado”.

El show tuvo lugar tres semanas después de la presentación oficial, que se había realizado los días 19 y 20 de noviembre de 1993 en el estadio de Huracán. Entre las dos fechas, convocaron a unas 70.000 personas.

En Rosario, las canciones emblemáticas de ese disco (que incluye himnos como “Yo caníbal", "Caña seca y un membrillo", "La hija del fletero" y "Un ángel para tu soledad"), sonaron por primera vez el día del décimo aniversario del regreso de la democracia, ni más ni menos.

La crónica publicada por La Capital asegura que hubo unas cinco mil personas en el lugar. Como era frecuente en las presentaciones de la banda, la jornada comenzó con represión policial.

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"La expectativa superó a los hechos", tituló el periodista Ubaldo “Pato” Mauro. "Cabezas rapadas como la del Indio Solari; musculosas negras o blancas con logo de Los Redondos, con reproducciones de tapas de discos, con fotos del grupo; programas que no decían nada, a un peso y vendidos en e un marco bien oficial; cuerpos transpirados de saltar en el apretujamiento pidiendo la muerte de Cerati, contra la cana, una hinchada reloca, porque usted lector, yo, todos somo redondito de ricota”, relató.

"Se apagó la luz. Cañitas voladoras, un par de fuegos artificiales. Después de la gritería, ‘quiero verte huir como un ladrón’, empezó diciendo el Indio Solari con los compases del ‘Rock para el negro Atila’. Buen sonido en general, bien las luces en general. Solari, bailarín y cantor, saluda a todos. Dice que únicamente en La Plata y aquí lo tratan bien, y algo más contra los que escriben la historia del rock desde Buenos Aires”, relató el colega. Un recuerdos que muchos rosarinos todavía tendrán en la memoria.

Esa noche también sonaron “Ñam fri fruli fali fru”, "Ángel de tu soledad", "Salando las”, "Queso ruso", "El pibe de los astilleros", "Un héroe de whisky", "La gran bestia pop", "Un poco de amor francés" y "Susanita". Algunos temas son identificados por fragmentos de sus letras: “Nueva Roma” por "Mil rocanroles por los satélites" y "Caña seca y un membrillo" por el “vamos negrita” de su estribillo.

"Algunos tetrabricks que pasaron el alambrado, delicados vasitos de gaseosa y el olor a tabaco quemado, a eucalipto quemado, algún yuyito, por ahí... Todo tranquilo”, dice Mauro. El final, con bises y todo, incluyó los ya por entonces clásicos "Gran Lady", "Ji, ji, ji" y "Mi perro dinamita". “¿Antisistema? ¿De dónde?”, cierra la crónica. Algunas personas que estuvieron ahí recuerdan que salieron cubiertos de la tierra seca que el pogo levantó del suelo de La Rural, porque llevaba tiempo sin llover en Rosario.

image - 2026-06-05T131653.052 Foto: Archivo Diario La Capital



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Todos los shows en Rosario

El primer concierto de Los Redondos en Rosario fue el 3 de noviembre de 1989 en el Club Sportivo América, que a su vez fue la primera fecha fuera de Buenos Aires de la gira de presentación de "¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado", el cuarto disco de estudio de la banda. El 6 de julio de 1990, volvieron a pasar por la ciudad y repitieron sede. Según el libro "Fuimos reyes" de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, publicado en 2015, aquella fecha inaugural en Sportivo América fue de los más memorables de aquellos tiempos. El 25 de septiembre de 1992, Patricio Rey y los suyos se presentaron en el Estadio Cubierto de Newell's.

El último show en Central que no fue

Por un breve momento de la historia, el último show de la historia de Los Redondos iba a ser en Rosario. El 8 de diciembre de 2001, la banda iba a tocar en el Gigante de Arroyito. Por cuestiones de seguridad, el recital se trasladó al estadio de Unión de Santa Fe. Las entradas y los afiches estaban impresos, pero el concierto nunca sucedió.

En noviembre, en medio de la crisis social y política que atravesaba el país, la banda decidió cancelar la fecha y tomarse un año sabático. Esa pausa se convertiría en el final del grupo tal como se lo conoció. El último concierto terminó siendo el que habían dado en el Estadio Kempes de Córdoba el 4 de agosto.