Centro Asturiano fue el gran campeón del año y ratificó su hegemonía en el handball de Rosario

El equipo femenino se quedó con el Apertura y el Clausura y cerró el 2025 como el mejor en la primera división del handball. Jugará el Nacional de Clubes

22 de diciembre 2025 · 06:10hs
Hay equipo. Las mujeres de Centro Asturiano dominaron la escena del handball local y se proyectaron a nivel nacional. Una gran campaña en todo el 2025.

Supremacía absoluta. Hegemonía inquebrantable. Centro Asturiano es otra vez el campeón de la primera división del handball de Rosario. Torneo Apertura, Torneo Clausura y la tabla anual: los tres títulos posibles de la temporada 2025 quedaron nuevamente en manos de las grandes dominadoras de la escena local.

Un imperio que se forjó por talento, sacrificio, identidad y amor por la camiseta. Que Asturiano haya ganado 16 partidos en el año, con solo dos traspiés, no hace más que confirmar una amplia superioridad que no se circunscribe solo a este 2025, sino que arrastra de larga data.

De yapa, Asturiano está habilitado a jugar el Nacional de Clubes B por ser el campeón local. Dicho certamen lo juegan los mejores clubes del país.

Un Apertura que arrancó torcido y terminó festejando

La derrota ajustadísima por 22-23 ante Newell’s en la primera fecha y el empate 21-21 frente a Social Zona Sud en la segunda presentación sirvieron como correctivo para despertar el fuego interior de Asturiano.

A ese comienzo irregular sobrevinieron siete victorias al hilo, con varias goleadas incluidas en el repertorio. La seguidilla se cortó con su segunda y última derrota de la temporada, otra vez por la mínima, ante Nueva Aurora (35-36). Pero la clasificación a semifinales ya estaba abrochada.

El camino cruzó al femenino de Asturiano en semis ante otro histórico del handball local como es Sagrado Corazón, al que venció por 35-23. La final las puso frente a frente contra las verdugas del inicio: Newell’s. Esta vez, el resultado cayó para las asturianas por 33-20 y el título del Apertura ya tenía a sus dueñas.

El Clausura fue un monólogo de Centro Asturiano

Si ya el primer torneo del 2025 había sido aplastante desde lo numérico, en el Clausura fueron por mucho más. Asturiano no perdió un solo encuentro.

El debut fue un show ante Social Zona Sud, al que arrollaron por 45-23. Desde ahí fue todo triunfo: 43-18 vs. Club del Gran Rosario, 31-17 vs. Newell’s, 26-21 vs. Nueva Aurora y 28-17 vs. Sagrado Corazón.

Al igual que en el ascenso, el Clausura se disputa a una sola rueda, a diferencia del ida y vuelta del torneo Apertura. Las semifinales fueron repetidas ante Sagrado Corazón, con otra victoria, esta vez por 25-20. La lucha a todo o nada por el título las midió ante Nueva Aurora, con festejo final asturiano por 37-28. El Clausura también se lo llevaron a casa. No le dejaron nada a sus rivales. Asturiano ganó todo lo que jugó.

“Es un grupo espectacular, me dan mucho orgullo”

Carlos Sobral es el director técnico de Asturiano desde hace muchos años. Se podría decir que es “el padre de la criatura” por su pertenencia al club. Forjó un equipo que sale de memoria y ejecuta las acciones casi de manera automática.

“Son jugadoras que ya se conocen muchísimo, se entienden entre ellas y que han compartido muchas vivencias juntas. Son un grupo verdaderamente espectacular y es un gran orgullo ser su director técnico”, le expresó el entrenador a Ovación, al analizar a sus dirigidas.

Hilando algo más fino, el director técnico asturiano le puso nombre y apellido a la base sobre la que se apoyaron los cimientos de este gran equipo. “Este éxito que ya lleva varios años se debe básicamente a la continuidad de trabajo en la base de un mismo equipo al que se le suman nuevas jugadoras. En dicha base se destacan Micaela Chimenton, Antonela Peralta, Tamara Almada, Mariana Gallardo y Melani Romero”.

Por último, Sobral contó que Asturiano se ganó el derecho de volver a salir a competir a la escena nacional, como lo hizo tantas veces: “Logramos un nuevo título que es muy importante para nosotros, porque nos habilita a la competencia a nivel nacional, en este caso el Nacional de Clubes B”.

“Es un reconocimiento a toda la entrega”

Micaela Chimenton es una de las mencionadas por el DT Carlos Sobral como parte de la base fundamental de Asturiano. “Ganar campeonatos nos llena de orgullo y felicidad. Tener al lado jugadoras que vienen de inferiores, que veíamos entrenando en infantiles y que ahora se sumen al plantel, transmite una alegría inmensa. Creo que poder levantar la copa del primer puesto no es más que el reconocimiento de toda la entrega que hacemos constantemente”, le señaló Micaela a Ovación.

Ahora, la mira de Asturiano virará hacia el Nacional de Clubes B. Este torneo te pone palmo a palmo contra los mejores equipos del país. Incluso, muchos de ellos cuentan con jugadoras que están en la selección nacional. Será una interesante medida para las asturianas. “Donde más nos nutrimos es con las experiencias en los nacionales, teniendo roce con equipos superiores, con gente que juega en la selección argentina, y que juegan todos los fines de semana en ligas fuertes. Sabemos que tenemos que dar el 100% y más también para poder medirnos y saber en qué aspectos tenemos que trabajar aún más. Por eso nos es tan importante ganar el torneo local para pelear por esa plaza”, cerró la jugadora.

Una de las referentes del plantel también se refirió a la conformación del equipo y lo que significa para ella pertenecer a Asturiano: “De no tener la oportunidad como club, fomentamos que nuestros jugadores y jugadoras vayan a préstamo para otros clubes, como sucedió varias veces, y este año tuvimos el placer de contar con 6 jugadores en los Jadar. Es un placer enorme ser de Asturiano, lugar donde nos enseñan siempre a buscar nuestra mejor versión y que el enfoque sea interno, de ahí el crecimiento”.

El plantel completo de las grandes campeonas del año

Las 16 integrantes del plantel de Asturiano son: Tamara Almada, Mailén Blanco, Melani Romero, Antonela Peralta, Valentina Jiménez, Martina Acuña, Inés Bonfiglio, Micaela Cortella, Micaela Chimenton, Delfina Herrera, Martina Berretta, Mariana Gallardo, Julia Consolino, Rocío Chimenton, Lola González Ferraris y Valentina Bravo. El cuerpo técnico está integrado por Carlos Sobral y Leandro Holgado.

