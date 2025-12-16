El tiempo en Rosario: este miércoles sube la temperatura y habrá ráfagas fuertes de viento

La Capital | La Ciudad | Rosario

El SMN pronosticó una jornada sin lluvias, con máxima de 32 grados y ráfagas de hasta 50 km/h desde la mañana en Rosario

16 de diciembre 2025 · 19:13hs
Virginia Benedetto / La Capital

El tiempo en Rosario llega este miércoles una jornada calurosa, ventosa y sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La madrugada comenzará con cielo despejado, una temperatura cercana a los 15 grados y viento leve del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado, el termómetro ascenderá hasta los 24 grados y el viento rotará al norte, con intensidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. En este período se esperan ráfagas fuertes, que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Por la tarde se registrará el momento más caluroso del día, con una temperatura máxima estimada en 32 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado y continuará el viento del noroeste, con velocidades sostenidas y ráfagas intensas.

Hacia la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado, la temperatura descenderá a unos 27 grados y el viento volverá a soplar desde el norte, manteniendo intensidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, aunque sin ráfagas previstas.

A lo largo de toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones será del 0 por ciento, por lo que se espera un día estable desde el punto de vista meteorológico, aunque con condiciones que pueden intensificar la sensación térmica debido al calor y al viento.

