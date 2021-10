En apenas una semana arrancan las restricciones y sólo se aceptará a los viajeros que tengan Pfizer, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson), Sinopharm, Sinovac y AstraZéneca (no Covishield).

Las medidas no corren para los menores de 18 años.

Por otra parte, el gobierno de Joe Biden, no permitirá pasar a los que tengan determinadas combinaciones, incluso si la combinación es con alguna de las vacunas aprobadas por ellos. Por ejemplo, no habilitan el pase con Sputnik V más Moderna o Sputnik V más AstraZéneca.

Por eso, hay quienes decidieron vacunarse "afuera". En ese grupo están médicos rosarinos que no se habían vacunados aún _o que habían recibido Sputnik V_ y tienen previsto viajar al extranjero en los próximos meses, y viajeros frecuentes que se trasladan por negocios o por "placer".

Claudio Manibesa, vicepresidente de la Asociación Rosarina de Agencias de Viaje (Arav), comentó que "es posible que un sector muy puntual de la sociedad rosarina, seguramente viajeros frecuentes o médicos, que no son el turista común que va de vacaciones, haya aprovechado que se le terminaba la posibilidad de hacer uso de algún ticket adquirido anteriormente o bien decidieron salir en estas semanas por el tema del pasaporte sanitario, pero no hubo un aluvión de ventas".

"Irse hoy a vacunar o a lo que sea a Estados Unidos está realmente caro. De tarifas de 500 o 700 dólares que teníamos en pasajes ahora se fueron a 1.500. Todo se encareció. Alquilar un auto te sale 40 dólares diarios", señaló el directivo de Arav, reforzando la idea de que los que viajaron pertenecen a un grupo "selecto".

Dueños de agencias que ofrecen servicios a pasajeros, en general de mayor poder adquisitivo, aseguraron a este diario que el movimiento se incrementó mucho respecto a meses anteriores. Incluso hay personas que están averiguando para irse en estos días para hacer Turismo Vacunas.

"Viajó muchísima desde Rosario y de toda la Argentina. Nosotros vendimos un montón de pasajes a Miami aún cuando estaban a precios altísimos; los pasajeros nos llamaban para pedirnos estos viajes", dijo la titular de la agencia céntrica Travinter.

"Las compañías aéreas que vuelan a Estados Unidos desde el 7 de noviembre te van a exigir que el pasajero tenga colocadas las vacunas autorizadas por ellos antes de emitir el ticket. Queda algo más de una semana para poder entrar sin ese requisito", agregó.

janssen.jpg

Congresos y actividades en el exterior

"Es un secreto a voces que muchísima gente se fue a vacunar a Estados Unidos. Algunos lo hicimos en estos días porque se puede ingresar hasta noviembre sin estar vacunados. Yo me puse Janssen hace una semana. Volví el domingo. Lo hice por dos razones: porque tenía el viaje comprado hace tiempo y lo aproveché y porque no estaba vacunado. Como me contagié Covid al principio de la pandemia, como muchos médicos, y luego tomé todos los recaudos, no tenía miedo a enfermarme ni contagiar. Janssen me permitirá asistir a los congresos que ya se están programando para 2022", dijo un médico consultado por La Capital quien trabaja en el ámbito público y privado de la salud.

El especialista rosarino agregó: "Hay colegas que tienen Sputnik desde un principio y también fueron a Estados Unidos porque lamentablemente no van a poder viajar al exterior con la vacuna desarrollada en Rusia. Y no sólo médicos, conozco mucha gente con otras profesiones que hizo lo mismo".

Consultado sobre los riesgos de colocarse una tercera o cuarta dosis de una vacuna distinta a la que recibieron originalmente, el médico neumonólogo señaló: "Sobre la combinación de distintas vacunas no hay evidencia publicada en cuanto a eficacia pero sí sabemos que no trae efectos indeseables. De hecho, la revacunación (colocarte varias dosis de una misma vacuna) no ha sido nunca un problema en otras enfermedades".

Varias vacunas

Hace unos meses, el neurólogo Conrado Estol, de activa participación mediática en Buenos Aires, comentó que ya tenía dos dosis de Sputnik y al quedar "varado" en Estados Unidos decidió colocarse otras dos de Pfizer: "Sí, tengo cuatro dosis", admitió.

Lo mismo pasó en Rosario y provincia de Buenos Aires con cientos de personas que participaron del ensayo clínico de CureVac.

A quienes les tocó la vacuna (ya que un grupo recibió placebo) les sugirieron vacunarse luego con las dosis que les correspondían en el marco de la campaña nacional de vacunación ya que CureVac (desarrollada en Alemania) demostró tener una baja eficacia contra algunas variantes del Covid.

Por lo tanto, hay cientos de participantes rosarinos de ese estudio que tienen actualmente colocadas cuatro dosis de vacuna.