Tragedia en San Cristóbal: punto por punto, las claves del ataque donde murió un adolescente

Un alumno de 15 años ingresó armado a la escuela, asesinó a un niño de 13 e hirió a otros ocho estudiantes. Todo lo que se sabe hasta ahora

Este lunes por la mañana, un hecho de extrema violencia sacudió a la ciudad santafesina de San Cristóbal. Pasadas las 7, un adolescente ingresó armado a la Escuela Mariano Moreno de esa localidad, abrió fuego mientras se izaba la bandera , asesinó a un alumno de 13 años e hirió a otros ocho estudiantes , de los cuales seis ya fueron dados de alta.

La víctima fatal del ataque es Ian Cabrera, un estudiante de primer año de secundario de la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. Tras conocerse el violento episodio, en conferencia de prensa el ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni expresó que al agresor es un "menor no punible " , ya que la reforma de la Ley Penal Juvenil , que baja el piso de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, todavía no entró en vigencia.

Por su parte, José Goity , titular de Educación , expresó que el chico "no registra antecedentes de intervenciones en el sistema educativo" y que atraviesa una "compleja situación intrafamiliar".

El ataque ocurrió en los primeros minutos de la mañana de este lunes en la institución educativa ubicada en J. M. Bullo 1402, cuando los estudiantes estaban formados en el patio interno para izar la bandera.

El agresor es un alumno del propio establecimiento, tiene 15 años y cursa tercer año. Ingresó a la escuela con una escopeta escondida en la funda de una guitarra y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó de lleno en un adolescente de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio y murió en el lugar. En el episodio también resultaron heridos otros ocho menores.

La situación fue controlada por la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta. Después de eso, el adolescente fue detenido por la Policía, mientras la escuela era evacuada de inmediato y la zona quedaba acordonada.

El episodio de violencia extrema sacudió a una ciudad de unos 15 mil habitantes, ubicada a 179 kilómetros al norte de la capital provincial. La magnitud del hecho provocó una conmoción profunda no solo en la comunidad educativa, sino en toda la localidad, que quedó enfrentada a uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.

Dentro y fuera de la escuela, la desesperación dominó la escena. Docentes, alumnos y familiares que se acercaron al lugar quedaron envueltos en un operativo policial y de emergencias de gran despliegue, montado de inmediato tras el ataque.

Ian Cabrera, el adolescente asesinado

Autoridades confirmaron la identidad del adolescente que fue asesinado este lunes por un compañero en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal. Se llamaba Ian Cabrera, tenía 13 años,y falleció como consecuencia de los impactos de municiones de plomo de cartucho de escopeta.

Ian era hijo único y jugaba al fútbol en el club atlético Independiente de San Cristóbal, entidad que emitió un comunicado expresando su dolor por lo ocurrido y su solidaridad con la familia. El Ministerio Público de la Acusación confirmó que el joven murió en el lugar. Además, otros ocho chicos resultaron con diversas heridas.

>>Leer más: Ian Cabrera, de 13 años, la víctima del ataque en la escuela de San Cristóbal

El atacante, bajo tratamiento psiquiátrico

Los abogados del adolescente que este lunes por la mañana abrió fuego en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal y mató a un compañero, revelaron que el agresor se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y había protagonizado episodios de autoatentados contra su vida.

De acuerdo con lo revelado por los letrados Néstor y Mariana Oroño, el adolescente había atravesado episodios autolesivos y se encontraba bajo tratamiento psicológico. Asimismo, los abogados manifestaron que el menor presentaba “rasgos de introversión”. Esa información empezó a incorporarse al expediente mientras la Justicia provincial avanza con las actuaciones y pericias para reconstruir la secuencia completa del ataque.

La defensa también señaló que los padres del adolescente están separados, un factor que, según indicaron, pudo influir en su psiquis. La madre vive en San Cristóbal y tenía al joven a su cuidado. El padre, residente en Entre Ríos, mantenía contacto con él pese a no convivir con el chico y viajó a la ciudad de Santa Fe para solicitar la representación legal. Mientras tanto, la madre permanece en San Cristóbal “conmocionada y dolida”, según transmitieron los letrados.

El traslado a Santa Fe

El agresor fue trasladado esta tarde a la ciudad de Santa Fe para quedar alojado en un sector especializado de resguardo de menores. Los abogados defensores del menor detenido señalaron que en la capital provincial existe un lugar destinado a este tipo de situaciones, pero no ocurre lo mismo en todas las localidades de la provincia. Ese fue el motivo por el cual el adolescente dejó San Cristóbal y fue derivado a la capital santafesina.

También explicaron que, por tratarse de un menor de 15 años, el proceso no está orientado a una pena tradicional, sino a medidas de “resguardo y curativas”. Según indicaron, eso responde a que aún no rige en todo el país la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, aprobada a fines de febrero.

El agresor es un menor no punible

En el marco de la conferencia de prensa, el ministro de Seguridad señaló un detalle que reviste gran importancia: el agresor, de 15 años, es un menor no punible: "En principio se trataría de un menor que por su edad es no punible, a la luz de la legislación actual, ya que todavía no ha entrado en vigencia la reforma (de la Ley Penal Juvenil)", declaró.

>> Leer más: Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: "El arma entró en la funda de una guitarra"

Es que si bien la Ley Penal Juvenil sancionada en el Congreso baja el piso de imputabilidad de los 16 a los 14 años, no entra en vigencia hasta 180 días después de su sanción. La reforma del regimen penal juvenil fue oficializada el pasado 9 de marzo en el Boletín Oficial a través de la publicación del decreto 138/2026, por lo que todavía no puede ser aplicada y el agresor de San Cristobal no puede ser juzgado bajo estos nuevos términos.

"Con lo cual, dentro del marco legal vigente, se va a hacer el máximo esfuerzo para dar la contención adecuada en un caso de esta naturaleza", aseguró Cococcioni, y sumó: "La investigación está en plena marcha".

Seis de los ocho heridos fueron dados de alta

Sobre el final de la tarde de este lunes, la provincia confirmó que los seis estudiantes atendidos en el hospital local fueron dados de alta. En tanto, otros dos fueron derivados.

Fuentes oficiales confirmaron la situación de los dos pacientes más comprometidos, que fueron tratados en el Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Pasado el mediodía fue derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad. "El joven permanece en la Unidad de Cuidados Especiales bajo monitoreo y control clínico, sin requerir intervención quirúrgica de momento", aseguraron desde el nosocomio.

El director de ese efector, Pablo Ledesma, detalló que el paciente ingresó “en excelentes condiciones clínicas, lúcido, estable, conectado, activo y ubicado en tiempo y espacio”, y explicó que su derivación fue considerando que se trata del hospital pediátrico de mayor complejidad de la provincia, con especialidades y subespecialidades acordes a ese nivel de atención.

Además, un segundo estudiante de 15 años es atendido en el Ferré de Rafaela para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.