La Capital | La Región | San Cristóbal

Tragedia en San Cristóbal: punto por punto, las claves del ataque donde murió un adolescente

Un alumno de 15 años ingresó armado a la escuela, asesinó a un niño de 13 e hirió a otros ocho estudiantes. Todo lo que se sabe hasta ahora

31 de marzo 2026 · 09:53hs
El frente de la escuela de San Cristóbal donde sucedió el ataque.

El frente de la escuela de San Cristóbal donde sucedió el ataque.
La tragedia tomó lugar en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

Foto X: @jufarusf

La tragedia tomó lugar en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

Este lunes por la mañana, un hecho de extrema violencia sacudió a la ciudad santafesina de San Cristóbal. Pasadas las 7, un adolescente ingresó armado a la Escuela Mariano Moreno de esa localidad, abrió fuego mientras se izaba la bandera, asesinó a un alumno de 13 años e hirió a otros ocho estudiantes, de los cuales seis ya fueron dados de alta.

La víctima fatal del ataque es Ian Cabrera, un estudiante de primer año de secundario de la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal. Tras conocerse el violento episodio, en conferencia de prensa el ministro de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni expresó que al agresor es un "menor no punible", ya que la reforma de la Ley Penal Juvenil, que baja el piso de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, todavía no entró en vigencia.

Por su parte, José Goity, titular de Educación, expresó que el chico "no registra antecedentes de intervenciones en el sistema educativo" y que atraviesa una "compleja situación intrafamiliar".

Cómo fue el tiroteo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal

El ataque ocurrió en los primeros minutos de la mañana de este lunes en la institución educativa ubicada en J. M. Bullo 1402, cuando los estudiantes estaban formados en el patio interno para izar la bandera.

El agresor es un alumno del propio establecimiento, tiene 15 años y cursa tercer año. Ingresó a la escuela con una escopeta escondida en la funda de una guitarra y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó de lleno en un adolescente de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio y murió en el lugar. En el episodio también resultaron heridos otros ocho menores.

La situación fue controlada por la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el atacante y logró quitarle la escopeta. Después de eso, el adolescente fue detenido por la Policía, mientras la escuela era evacuada de inmediato y la zona quedaba acordonada.

El episodio de violencia extrema sacudió a una ciudad de unos 15 mil habitantes, ubicada a 179 kilómetros al norte de la capital provincial. La magnitud del hecho provocó una conmoción profunda no solo en la comunidad educativa, sino en toda la localidad, que quedó enfrentada a uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.

Dentro y fuera de la escuela, la desesperación dominó la escena. Docentes, alumnos y familiares que se acercaron al lugar quedaron envueltos en un operativo policial y de emergencias de gran despliegue, montado de inmediato tras el ataque.

Ian Cabrera, el adolescente asesinado

Autoridades confirmaron la identidad del adolescente que fue asesinado este lunes por un compañero en una escuela de la ciudad santafesina de San Cristóbal. Se llamaba Ian Cabrera, tenía 13 años,y falleció como consecuencia de los impactos de municiones de plomo de cartucho de escopeta.

Ian era hijo único y jugaba al fútbol en el club atlético Independiente de San Cristóbal, entidad que emitió un comunicado expresando su dolor por lo ocurrido y su solidaridad con la familia. El Ministerio Público de la Acusación confirmó que el joven murió en el lugar. Además, otros ocho chicos resultaron con diversas heridas.

>>Leer más: Ian Cabrera, de 13 años, la víctima del ataque en la escuela de San Cristóbal

El atacante, bajo tratamiento psiquiátrico

Los abogados del adolescente que este lunes por la mañana abrió fuego en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal y mató a un compañero, revelaron que el agresor se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y había protagonizado episodios de autoatentados contra su vida.

De acuerdo con lo revelado por los letrados Néstor y Mariana Oroño, el adolescente había atravesado episodios autolesivos y se encontraba bajo tratamiento psicológico. Asimismo, los abogados manifestaron que el menor presentaba “rasgos de introversión”. Esa información empezó a incorporarse al expediente mientras la Justicia provincial avanza con las actuaciones y pericias para reconstruir la secuencia completa del ataque.

La defensa también señaló que los padres del adolescente están separados, un factor que, según indicaron, pudo influir en su psiquis. La madre vive en San Cristóbal y tenía al joven a su cuidado. El padre, residente en Entre Ríos, mantenía contacto con él pese a no convivir con el chico y viajó a la ciudad de Santa Fe para solicitar la representación legal. Mientras tanto, la madre permanece en San Cristóbal “conmocionada y dolida”, según transmitieron los letrados.

El traslado a Santa Fe

El agresor fue trasladado esta tarde a la ciudad de Santa Fe para quedar alojado en un sector especializado de resguardo de menores. Los abogados defensores del menor detenido señalaron que en la capital provincial existe un lugar destinado a este tipo de situaciones, pero no ocurre lo mismo en todas las localidades de la provincia. Ese fue el motivo por el cual el adolescente dejó San Cristóbal y fue derivado a la capital santafesina.

También explicaron que, por tratarse de un menor de 15 años, el proceso no está orientado a una pena tradicional, sino a medidas de “resguardo y curativas”. Según indicaron, eso responde a que aún no rige en todo el país la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, aprobada a fines de febrero.

El agresor es un menor no punible

En el marco de la conferencia de prensa, el ministro de Seguridad señaló un detalle que reviste gran importancia: el agresor, de 15 años, es un menor no punible: "En principio se trataría de un menor que por su edad es no punible, a la luz de la legislación actual, ya que todavía no ha entrado en vigencia la reforma (de la Ley Penal Juvenil)", declaró.

>> Leer más: Testimonios de padres de la escuela de San Cristóbal: "El arma entró en la funda de una guitarra"

Es que si bien la Ley Penal Juvenil sancionada en el Congreso baja el piso de imputabilidad de los 16 a los 14 años, no entra en vigencia hasta 180 días después de su sanción. La reforma del regimen penal juvenil fue oficializada el pasado 9 de marzo en el Boletín Oficial a través de la publicación del decreto 138/2026, por lo que todavía no puede ser aplicada y el agresor de San Cristobal no puede ser juzgado bajo estos nuevos términos.

"Con lo cual, dentro del marco legal vigente, se va a hacer el máximo esfuerzo para dar la contención adecuada en un caso de esta naturaleza", aseguró Cococcioni, y sumó: "La investigación está en plena marcha".

Seis de los ocho heridos fueron dados de alta

Sobre el final de la tarde de este lunes, la provincia confirmó que los seis estudiantes atendidos en el hospital local fueron dados de alta. En tanto, otros dos fueron derivados.

Fuentes oficiales confirmaron la situación de los dos pacientes más comprometidos, que fueron tratados en el Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Pasado el mediodía fue derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad. "El joven permanece en la Unidad de Cuidados Especiales bajo monitoreo y control clínico, sin requerir intervención quirúrgica de momento", aseguraron desde el nosocomio.

El director de ese efector, Pablo Ledesma, detalló que el paciente ingresó “en excelentes condiciones clínicas, lúcido, estable, conectado, activo y ubicado en tiempo y espacio”, y explicó que su derivación fue considerando que se trata del hospital pediátrico de mayor complejidad de la provincia, con especialidades y subespecialidades acordes a ese nivel de atención.

Además, un segundo estudiante de 15 años es atendido en el Ferré de Rafaela para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

Noticias relacionadas
La Municipalidad de San Cristóbal activó sus equipos interdisciplinarios en niñez y género para contener a los estudiantes

Ataque en una escuela en San Cristóbal: un video fue la primera señal de alarma

La Escuela Mariano Moreno San Cristóbal fue escenario de una vigilia triste.

Homicidio en San Cristóbal: ¿qué pasará con el estudiante que disparó en la escuela?

El programa ya comenzó a implementarse y que muy pronto se vienen nuevas fechas con más propuestas deportivas, ampliando las actividades y sumando más espacios.

Plaza Activa: deporte y encuentro en los espacios públicos de General Lagos

Las clases se suspendieron en San Cristóbal tras el ataque con una escopeta.

Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

Ver comentarios

Las más leídas

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Lo último

Homicidio en San Cristóbal: ¿qué pasará con el estudiante que disparó en la escuela?

Homicidio en San Cristóbal: ¿qué pasará con el estudiante que disparó en la escuela?

Newells vuelve a las prácticas pensando en buscar tres puntos importantes en Santiago del Estero

Newell's vuelve a las prácticas pensando en buscar tres puntos importantes en Santiago del Estero

Tragedia en San Cristóbal: punto por punto, las claves del ataque donde murió un adolescente

Tragedia en San Cristóbal: punto por punto, las claves del ataque donde murió un adolescente

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

El número equivale alrededor del 5 por ciento de la planta de profesores. "Todos los meses tenemos renuncias o pedidos de licencia", señala el decano

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Por Carina Bazzoni
Pullaro: El kirchnerismo está agotado, pero Milei sólo ve la macroeconomía

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro: "El kirchnerismo está agotado, pero Milei sólo ve la macroeconomía"

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros
LA CIUDAD

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla
POLICIALES

Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla
POLICIALES

Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla

La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Ian Cabrera, de 13 años, la víctima fatal del ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Ovación
Venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Argentina: precios y ubicaciones
Ovación

Venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Argentina: precios y ubicaciones

Venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Argentina: precios y ubicaciones

Venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Argentina: precios y ubicaciones

Kun Agüero confirmó la dura lesión que sufrió jugando un partido: ¿qué le pasó?

Kun Agüero confirmó la dura lesión que sufrió jugando un partido: ¿qué le pasó?

Franco Colapinto confirmó que hará una exhibición en Argentina: cuándo y dónde será

Franco Colapinto confirmó que hará una exhibición en Argentina: cuándo y dónde será

Policiales
Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros
LA CIUDAD

Dejaron sin cables ni ventiladores a una escuela primaria de Empalme Graneros

Disparó con un arma casera contra un patrullero y casi hirió a un policía

Disparó con un arma casera contra un patrullero y casi hirió a un policía

Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla

Dos detenidos por extorsión vinculados al entorno del Morocho Mansilla

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual

Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual

La Ciudad
Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Por los bajos salarios, más de 30 docentes dejaron de enseñar en la UTN en Rosario

La luna se tiñe de rosa: dónde y cómo ver la luna llena en Rosario

La luna se tiñe de rosa: dónde y cómo ver la luna llena en Rosario

Uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

Uno de cada tres inquilinos hace solo dos comidas al día y el 71% está endeudado

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

El tiempo en Rosario: martes con calor intenso, neblina matinal y máxima de 33 grados

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía
Ovación

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada
LA CIUDAD

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
La Región

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió actuar con respeto y responsabilidad
La Región

Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos
Información General

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio
La Ciudad

Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos
LA CIUDAD

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Policiales

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha
La Ciudad

Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo
Policiales

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
La Región

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle
La Ciudad

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal
Policiales

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos
El Mundo

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días