Franco Colapinto confirmó que hará una exhibición en Argentina: cuándo y dónde será

Tras la cancelación del Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita, el piloto aprovechará el parate de la Fórmula 1 para visitar el país junto a la escudería Alpine

El sueño de todos los fanáticos argentinos de Franco Colapinto se volvió realidad: el piloto de Alpine estará en el país para hacer una exhibición por las calles de Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril . Este será el primer evento que haga en suelo local desde su ascenso a la Máxima categoría.

Luego de varias declaraciones reiterando su ilusión por visitar Argentina, el corredor bonaerense confirmó la gran noticia en sus redes sociales: "NOS VEMOS EN CASITAAAAAA, VENGAN TODOS!!!!!!.

En la gacetilla de prensa, Colapinto describió lo que significa su llegada al país: " Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida . Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial".

Cómo será el evento de Colapinto en Argentina

A falta de confirmación oficial, el equipo Alpine traería al país un Lotus modelo E20 de la temporada 2012 decorado con los colores de Alpine. Este modelo cuenta con el motor V8 de Renault, que fue utilizado hasta la llegada de la tecnología híbrida en 2014.

El emblemático monoplaza podría contar con adaptaciones similares a la fisonomía del A526 actual. La utilización de otro auto que no es el habitual de competencia se debe a que el reglamento no permite la utilización de monoplazas actuales para eventos o exhibiciones.

El recorrido que hará Franco Colapinto será a lo largo de las calles más importantes del barrio Palermo. Pasará por el Monumento de los Españoles y habrá una especie de box sobre una de las calles mencionadas, con una zona de acceso gratuito y otros sectores pagos con ubicaciones más privilegiadas.

El 1° de diciembre de 2012 fue la útlima vez que un auto de F1 rodó por las calles argentinas. En esa ocasión,el australiano Daniel Ricciardo manejó el Red Bull RB7 con el que había sido campeón del mundo la temporada anterior con la escudería Toro Rosso.