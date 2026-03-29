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La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

Para el remate del 16 de abril se registraron personas de 17 provincias hasta el momento. Cómo anotarse a la subasta

29 de marzo 2026 · 12:15hs
Nueva subasta de bienes incautados al delito

Nueva subasta de bienes incautados al delito

A solo tres días de abierta la inscripción, la nueva subasta de bienes incautados al delito organizada por el gobierno de la provincia de Santa Fe ya cuenta con más de 1.500 personas registradas para participar. El dato marca el alto nivel de interés que genera esta herramienta, a la cual el gobernador Maximiliano Pullaro le ha dado un fuerte impulso a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Los inscriptos provienen de 17 provincias distintas del país, lo que da cuenta del alcance federal de la convocatoria y del posicionamiento que estas subastas han logrado a nivel nacional.

El remate, que se realizará el próximo 16 de abril en Rosario, incluirá alrededor de 150 lotes entre vehículos, motos, bienes de distinto tipo y, por primera vez, una aeronave.

La diversidad y el valor de los bienes disponibles explican parte de la convocatoria, pero también consolidan una política pública que viene ganando volumen y legitimidad en toda la provincia.

"Que lo que generó el delito vuelva a la gente"

“Estos números demuestran que la sociedad acompaña una política clara: que el delito no quede impune y que todo lo que generó vuelva a la gente. En Santa Fe no sólo perseguimos el crimen, también recuperamos sus bienes para transformarlos en recursos al servicio de la sociedad”, destacó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

Estas subastas no solo permiten recuperar activos provenientes de actividades delictivas, sino que además garantizan que esos recursos sean reinvertidos en políticas públicas, reparación a víctimas y fortalecimiento institucional.

En ese sentido, el crecimiento sostenido en la cantidad de inscriptos en cada nueva edición evidencia un doble efecto: por un lado, una mayor participación ciudadana y transparencia en el proceso; por otro, un mensaje claro hacia las organizaciones criminales, en línea con la política de seguridad que impulsa la gestión provincial.

>> Leer más: Hasta un avión: abrió la inscripción para otra subasta de bienes incautados al delito

La posibilidad de acceder a bienes a precios competitivos, sumado a la confianza en el mecanismo, posiciona a estas subastas como una herramienta innovadora y efectiva dentro de una estrategia más amplia que busca debilitar las economías del delito.

Inscripciones a la subasta

La subasta se realizará en el Salón Metropolitano de Rosario el próximo 16 de abril y la inscripción es obligatoria a través del sitio oficial www.santafe.gov.ar/subasta hasta el 7 del mismo mes.

Según explicó Figueroa Escauriza, se realiza un control previo de los participantes para garantizar la transparencia del proceso. Además, como en ediciones anteriores, los vehículos adjudicados recibirán una nueva patente para evitar cualquier vínculo con sus antiguos propietarios.

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