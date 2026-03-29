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Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

La aeronave estaba en una base aérea en Arabia Saudita, donde también resultaron dañados otros aviones de tipo cisterna.

29 de marzo 2026 · 15:13hs
Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Un ataque de Irán a la Base Aérea de Prince Sultan, en Arabia Saudita, destruyó un avión radar E-3 Sentry, conocido como Awacs, y valuado según la agencia Bloomberg en al menos u$s 300 millones.

El ataque, ocurrido este viernes, dejó 12 soldados estadounidenses heridos y también daño otros aviones cisterna, según informó el medio británico The Telegraph, en una información también reportada por Bloomberg.

Los ataques fueron con misiles y también fueron divulgados por el gobierno iraní.

avion

Así, una imagen satelital muestra la destrucción de un avión de alerta temprana E-3 Sentry en la base aérea estadounidense Príncipe Sultán (Al Kharj, Arabia Saudita). El ataque se ejecutó con misiles y drones. También se reportaron daños graves en otros aviones cercanos.

sate

Tal como puede verse en las fotografías difundidas en X, el ataque estuvo centrado en la parte trasera del avión, donde se encuentra su radar giratorio, el que permite detectar, rastrear e identificar aeronaves, barcos y misiles a cientos de kilómetros.

awac

“Un avión E-3, conocido como AWACS, capaz de identificar, comandar y controlar aeronaves en vuelo en la base de Al-Kharj en Arabia Saudita, fue destruido por completo, y otras aeronaves cercanas también sufrieron graves daños”, dice una nota recogida por la agencia iraní Fars.

avion3

Según reportó el medio especializado Aviación Online, la destrucción disminuye el inventario operativo de 16 a 15 unidades de este tipo de aeronaves de la Fuerza Aérea norteamericana. Además, ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre respecto a su reemplazo, ya que el programa para incorporar el Boeing E-7A Wedgetail enfrenta cuestionamientos dentro del Pentágono, donde algunos sectores impulsan alternativas basadas en futuras capacidades de vigilancia desde el espacio.

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