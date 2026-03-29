Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

El animal fue hallado en un descampado con signos de abandono. Tras ser asistido por la policía, fue trasladado al hospital de Cossia, donde quedó en tratamiento

Un operativo policial permitió rescatar a una yegua en mal estado de salud en la zona noroeste de Rosario . El animal fue hallado tendido en un descampado, con bajo peso, signos de hipotermia y dificultades respiratorias.

El procedimiento se inició el sábado por la noche, alrededor de las 21.30, a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un equino caído en un pozo en calle Baigorria al 3300 . Sin embargo, al llegar al lugar, los efectivos no encontraron al animal.

Minutos después, personal del Comando Radioeléctrico informó sobre la presencia de un equino en la intersección de Baigorria y Juan José Pérez. Al arribar, los agentes constataron que se trataba de una yegua de pelaje zaino, de corta edad, que se encontraba tendida en el suelo.

Según indicaron fuentes policiales, el animal presentaba un cuadro preocupante: bajo peso, signos de hipotermia y evidente debilidad.

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Ante la situación, los efectivos realizaron tareas de asistencia primaria en el lugar. Secaron su pelaje y llevaron adelante maniobras de estimulación que permitieron que la yegua lograra incorporarse por sus propios medios.

Luego fue trasladada al Hospital Animal Dr. Cossia, donde fue examinada por profesionales.

Diagnóstico y recuperación

En el centro de atención veterinaria diagnosticaron que el animal presentaba mala condición corporal, deshidratación, mucosas alteradas, fiebre y dificultad respiratoria, por lo que se indicó tratamiento médico.

Tras la evaluación, la yegua quedó alojada en dependencias de la Brigada para su resguardo, mientras avanza su recuperación.