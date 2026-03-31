Homicidio en San Cristóbal: ¿qué pasará con el estudiante que disparó en la escuela?

Mientras se realizaba una vigilia con globos y velas en San Cristóbal , este lunes a la noche tuvo lugar la primera audiencia sobre el estudiante que mató a un alumno e hirió a otros en una escuela. Fuentes oficiales ratificaron que el agresor no puede ser condenado por su edad y se adoptarán otras medidas para abordar el caso.

La investigación está en manos de la fiscal Carina Gerbaldo , de la unidad especializado en responsabilidad penal adolescente. La ley argentina ya se modificó para aplicar sanciones desde los 14 años pero estos cambios recién entrarán en vigencia en septiembre , de modo que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no puede pedir una pena privativa de la libertad u otras sentencias similares para el chico de 15 años.

La defensa del estudiante confirmó que el primer paso en los tribunales provinciales se dio alrededor de las 22, casi 15 horas después del homicidio de Ian Cabrera (13) en la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno. "Anoche tuvimos una audiencia a las 22. Fue más que nada formal, para que el juez autorice que continúe donde está alojado" , precisó Mariana Oroño este martes a través de LT8 .

La abogada del estudiante estimó que entre el próximo jueves y el viernes se llevará a cabo una audiencia de atribución de cargos con la participación de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa) de Rafaela. Mientras tanto, Gerbaldo conduce la investigación con asistencia de su par Mauricio Spinosa , uno de los funcionarios radicados en San Cristóbal.

Además del asesinato del chico baleado en la institución educativa, el MPA analiza la situación de otros dos alumnos heridos por disparos de escopeta. Los representantes legales del agresor remarcaron que actualmente no se encuentra privado de su libertad y está en un establecimiento asistencial para menores de edad: "Por el momento va a permanecer allí, es lo más seguro para él y también para terceros".

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Oroño aclaró que el traslado a la capital provincial fue "transitorio" y todavía no están definidas las medidas para tratar el caso del estudiante que abrió fuego contra sus compañeros. "Seguramente con posterioridad se designará algún otro centro que pueda contenerlo y tratar la problemática adecuadamente", anticipó.

El equipo jurídico que asesora a la familia del adolescente dejó en claro que no volverá a su hogar en el corto plazo y que es precisa la intervención de todas las áreas del Estado. La letrada anticipó que el chico de 15 años "va a ser objeto de muchas entrevistas" como parte de un "análisis para tratar de ahondar un poco en qué le pasó, si tiene alguna patología".

Cualquier persona que encerramos, sale

Tanto las autoridades del Ministerio de Educación provincial como los asesores legales coincidieron en que no había reportes sobre bullying u otros conflictos con el alumno antes del homicidio de Cabrera y el ataque a las demás víctimas. Del lado de los abogados plantearon la necesidad inmediata de "buscar el lugar más adecuado para una recuperación" y argumentaron: "Es lo más beneficioso, no solo para él sino para la sociedad. Cualquier persona que encerramos, en algun momento sale".

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, recordó que el agresor estuvo bajo custodia de la Policía de Santa Fe desde un primer momento. El estudiante abrió fuego minutos después de las 7 de la mañana, muy poco tiempo antes del inicio de las clases. Antes de la intervención de las fuerzas de seguridad, un asistente escolar lo redujo y le sacó la escopeta 12/70 que había llevado dentro de la funda de una guitarra.

"Ayer se hicieron entrevistas y requisas. Hoy se sigue con las entrevistas", comentó la funcionaria este martes durante una conferencia de prensa. Así anunció la continuidad de la labor de un equipo integrado por distintas áreas del gobierno provincial. A su vez, remarcó: "En este momento estamos velando sobre todo por el cuidado de la familia del menor fallecido".

Por su lado, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, remarcó que nunca hubo una intervención del equipo socioeducativo de San Cristóbal por problemas con el niño que disparó. "No había ningún indicio en la escuela de que pudiera pasar una situación así. Todos nos preguntamos qué pasó", expresó.

¿Qué dice el Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe?

De acuerdo a la ley provincial 14.228, la Fiscalía no sólo debe colectar evidencia de la participación del adolescente no punible en un delito grave. También debe reunir los informes de evaluación de un equipo técnico interdisciplinario. En ese proceso, el MPA tiene permitido entrevistar a sus padres o referentes afectivos.

El Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe establece la obligación de entrevistar a las víctimas y ofrecerles el derecho a ser escuchadas. Del otro lado, en ningún caso se pueden dictar medidas cautelares que impliquen la privación de la libertad de la persona responsable de los hechos.

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Los fiscales sólo pueden solicitarle al juez acciones para la protección personal del adolescente a fines de preservar su integridad psíquica o física, pero también las de las personas damnificadas y las de terceros. Los pasos a seguir dependen de las recomendaciones o requerimientos de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia.

El MPA tiene un plazo máximo de 3 meses para pedir la audiencia de atribución en los Tribunales provinciales, donde se define la calificación legal y la conducta del menor de edad no punible. En esta instancia, el estudiante tiene derecho a ser oído y contar con la presencia de sus padres o referentes afectivos, así como la asesoría y asistencia técnica de un abogado.

Por último, el juez debe declarar el sobreseimiento por no alcanzar la edad mínima de responsabilidad penal, además de las medidas de protección que deberá tomar el gobierno santafesino. Mientras tanto, las clases en la escuela se suspendieron por el resto de la semana y el gobierno santafesino seguirá trabajando a la par de los directivos para esclarecer lo ocurrido y retomar la actividad en las aulas.