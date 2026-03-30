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Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

"Para un futbolista la parte más dura es cuando no firmás el primer contrato. Ahí pensás en qué hacer, si ir por más o no. Me la jugué y me salió bien", relató Martín Caramuto, volante de Leones del Norte

Luis Castro

Por Luis Castro

30 de marzo 2026 · 14:23hs
Martín Caramuto

Martín Caramuto, nacido en San Lorenzo, jugó en las inferiores de Central y luego pasó por el ascenso argentino.
Tincho Caramuto con la camiseta de Leones del Norte

Tincho Caramuto con la camiseta de Leones del Norte, de Ecuador.

"Cuando quedé libre de Central había gente que me dijo que existían miles de puertas que se podían abrir y con la chance de triunfar en otro lugar. Uno está tan metido en un club que se cree que es la única opción. Comí mierda y me la jugué. La realidad es esa porque la luché muchísimo en el ascenso y hoy estoy cómodo y feliz con mi presente en Ecuador". El volante Martín Caramuto (en la actualidad en Leones del Norte) es uno de los tantos ejemplos de resiliencia que atraviesan los jugadores que sueñan con triunfar en el fútbol, en este caso en el Canalla, y que superan los golpes que surgen en la carrera. Cuando todo parece hacerse trizas, la voluntad y las ganas, entre otros tantos factores, afloran y empujan hacia el camino de intentar perseguir ese sueño.

"Para un futbolista amateur la parte más dura es cuando no firmás el primer contrato. Ahí pensás en qué hacer, si ir por más o no. Te la tenés que jugar y después depende también de miles de factores. Gracias a Dios, a mi familia que me apoyó y a mis representantes que confiaban en mí y me dijeron que había que intentarlo pude seguir. Sin estar demasiado convencido me la jugué y salió bien", relató Tincho (25 años), oriundo de San Lorenzo, en dálogo con Ovación desde Quito, Ecuador, donde actualmente viste la camiseta del joven club fundado en 2017 Leones FC. Justo un nombre que en la actualidad está en pleno apogeo en Argentina por el equipo de los Messi que militan en la Primera C. Antes de llegar al fútbol ecuatoriano pasó por Fénix, dirigido por el Ogro Fabbiani, Villa Dálmine y Argentino de Merlo.

"Antes de saber más o menos que no me iban a hacer el contrato, porque eso te lo avisan algunos meses antes, me anoté para estudiar ingeniería industrial. Arranqué la carrera y me iba bien, pero después me fui a Buenos Aires y dije: «Me la juego. Voy a intentar con el fútbol». Y me salió bien. Estudié para ser técnico y ya me recibí", contó Caramuto, el del apellido que lleva a pensar en una empresa funeraria.

Seguramente pasaste por el momento de analizar cuál podía ser tu futuro si no te aparecían chances en el fútbol.

Claro, porque la apuesta te puede salir bien como mal. Obviamente, yo tenía otras cosas atrás como para hacer en caso de que no funcionara el fútbol. Porque en ese momento se te cae el mundo.

Decís que tenías otras cosas para hacer y tu apellido te conduce a "casa mortuoria".

(Se ríe) Es así. Somos una familia que forma parte de la empresa. Nosotros manejamos la de San Lorenzo. Por eso te decía que tengo salida por ahí, ja. Igualmente no me quería ligar a la emprea. Mi idea era tener lo mío y por suerte mis viejos me ayudaron mucho.

Martín Caramuto

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Seguramente fuiste el centro de ciertas cargadas en algún momento.

Me crié prácticamente con esa cargada, la pasé toda mi infancia y hasta el día de hoy, ja. Acá en Ecuador no conocen esa parte, pero en Buenos Aires sí lo sabían.

¿Y qué te decían?

Que me fuera a hacer cajones, que era un muerto, jaja. Esas cosas no faltaban. El apellido invita a eso.

O que el trabajo nunca va a faltar.

También me han cargado con eso en la pandemia: "Estás facturando como loco, ja".

¿Cómo te llevabas con esa lado del oficio que llevan adelante cuando eras chico?

Cuando vas creciendo entrendés lo que hacemos. Una familia pasa por un momento muy duro y hay gente (de la empresa) que se ocupa de todo para que sólo hagan el duelo. Es como que se humaniza desde ese lado. A mí me gustó esa parte, de entenderlo desde ese lado. Porque todo ese momento es muy duro.

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>>Leer más: El exgoleador de Central que regresó al fútbol tras su retiro y se puso la camiseta de Leones

El Leones de Ecuador

Estás en un equipo que se llama Leones, hoy muy de moda en Argentina.

Es verdad. Es más, hasta el logo de Leones de Messi es muy parecido al nuestro. El club se creó en 2017. Acá tenés serie A, B, hay 16 equipos en primera, en segunda otros tantos. Está también el regional amateur y es un delirio para ascender. Nosotros ascendimos en 2024. Vine acá porque mis representantes (Maxi Bauza y Gustavo Lescovich) me hablaron del proyecto y me encantó. Me la jugué y me salió bien. Tiene que ver un poco de suerte y otro tanto de ayudarla. Estoy en Quito, en una hermosa zona y la paso excelente.

>>Leer más: Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Al estar con Maxi, ¿tuviste la chance de verlo al Patón?

No. Con Maxi tengo una relación de hermanos prácticamente y sé lo que significa para él el tema, Entonces es como que a mí me encantaría verlo porque es un ídolo para mí. Pero la situacion que atraviesa es durísima (demencia frontotemporal). Cuando él necesita hablar lo hacemos, se descarga conmigo.

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