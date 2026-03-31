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Mataron a un hombre que estuvo vinculado a la fuga de Morocho Mansilla

El crimen sucedió el lunes poco antes de las 22.30 en bulevar Seguí al 8100, en la zona sudoeste de Rosario.

31 de marzo 2026 · 07:12hs
Efectivos policiales en Seguí al 8100

Foto: Policía de Santa Fe

Efectivos policiales en Seguí al 8100, donde ultimaron a Angel Exequiel Ojeda

Un hombre de 35 años fue asesinado de un balazo en la zona sudoeste de Rosario. El crimen se registró poco antes de las 22.30 del lunes en bulevar Seguí y Calle 1.722. La víctima fue identificada como Ángel Exequiel Ojeda, quien _según fuentes oficiales_ estuvo vinculado a la resonante fuga de Claudio “Morocho” Mansilla de la cárcel de Piñero, ocurrida en junio de 2021.

Por el momento, no hay personas detenidas por el crimen de anoche y se desconocían los pormenores del homicidio.

Según las primeras informaciones, el caso trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que se denunciaba la presencia en ese lugar de una persona herida con arma de fuego.

Cómo identificaron al hombre asesinado en zona sudoeste

Los primeros policías que llegaron al lugar hallaron a un hombre baleado y de inmediato solicitaron la presencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias que constató que la víctima ya había fallecido.

Entre sus prendas, la policía encontró un DNI a nombre de Exequiel Ángel Ojeda. Mientras la investigación judicial comienza a dar los primeros pasos, fuentes oficiales señalaron que Ojeda tenía antecedentes penales por distintos delitos.

>> Leer más: Cómo se planeó la espectacular fuga de ocho presos de la cárcel de Piñero

El más resonante fue por haber estado vinculado a la fuga de Claudio "Morocho" Mansilla de la cárcel de Piñero, ocurrida el 27 de junio de 2021. De acuerdo con el parte oficial, Ojada colaboró con uno de los evadidos, que luego fue recapturado.

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