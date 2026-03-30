Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

El gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó el cronograma de pago de haberes correspondientes a marzo para trabajadores estatales. Según informó el Ministerio de Economía, los sueldos se acreditarán entre el miércoles 1 y el jueves 9 de abril.
Desde el Ministerio de Economía de Santa Fe dieron a conocer las fechas del cobro de salarios de marzo para los trabajadores públicos
El gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó el cronograma de pago de haberes correspondientes a marzo para trabajadores estatales. Según informó el Ministerio de Economía, los sueldos se acreditarán entre el miércoles 1 y el jueves 9 de abril.
La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias para el primer trimestre del año, que alcanza un 6,9% acumulado respecto de diciembre. El esquema contempla subas del 2,6% en enero, 2,1% en febrero y 2,2% en marzo.
Además, el acuerdo salarial incorpora un aumento mínimo garantizado de $170.000, una medida orientada a sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.
El primer turno corresponde al escalafón policial y los pasivos que cobren hasta a $ 1.320.000, quienes encontrarán acreditados sus pagos desde el miércoles 1º de abril. Por su parte, las autoridades superiores de los tres poderes cobrarán el jueves 9 de abril.
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El calendario oficial se organizará de la siguiente manera:
Miércoles 1 de abril
Jueves 2 de abril (acreditación)
Martes 7 de abril
Miércoles 8 de abril
Jueves 9 de abril
El gobernador Pullaro envió a tres ministros y secretarios para que se ocupen de la familia de la víctima y la comunidad educativa. Además, para seguir la situación del victimario