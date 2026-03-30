Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo Desde el Ministerio de Economía de Santa Fe dieron a conocer las fechas del cobro de salarios de marzo para los trabajadores públicos 30 de marzo 2026 · 11:42hs

El gobierno provincial difundió el cronograma de pago de haberes de los empleados estatales

El gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó el cronograma de pago de haberes correspondientes a marzo para trabajadores estatales. Según informó el Ministerio de Economía, los sueldos se acreditarán entre el miércoles 1 y el jueves 9 de abril.

La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias para el primer trimestre del año, que alcanza un 6,9% acumulado respecto de diciembre. El esquema contempla subas del 2,6% en enero, 2,1% en febrero y 2,2% en marzo.

Además, el acuerdo salarial incorpora un aumento mínimo garantizado de $170.000, una medida orientada a sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

El primer turno corresponde al escalafón policial y los pasivos que cobren hasta a $ 1.320.000, quienes encontrarán acreditados sus pagos desde el miércoles 1º de abril. Por su parte, las autoridades superiores de los tres poderes cobrarán el jueves 9 de abril.

>> Leer más: Ansés en abril: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro Cronograma de pagos de marzo El calendario oficial se organizará de la siguiente manera: Miércoles 1 de abril Escalafón Policial y Penitenciario

Pasivos con haberes de hasta $1.320.000 Jueves 2 de abril (acreditación) Activos con haberes de hasta $1.320.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° convenio) Martes 7 de abril Resto de trabajadores activos con haberes superiores a $1.320.000

Docentes de Escuelas Privadas Históricas Miércoles 8 de abril Resto de pasivos con haberes superiores a $1.320.000 Jueves 9 de abril Autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo