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Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Desde el Ministerio de Economía de Santa Fe dieron a conocer las fechas del cobro de salarios de marzo para los trabajadores públicos

30 de marzo 2026 · 11:42hs
El gobierno provincial difundió el cronograma de pago de haberes de los empleados estatales

El gobierno provincial difundió el cronograma de pago de haberes de los empleados estatales

El gobierno de la provincia de Santa Fe confirmó el cronograma de pago de haberes correspondientes a marzo para trabajadores estatales. Según informó el Ministerio de Economía, los sueldos se acreditarán entre el miércoles 1 y el jueves 9 de abril.

La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias para el primer trimestre del año, que alcanza un 6,9% acumulado respecto de diciembre. El esquema contempla subas del 2,6% en enero, 2,1% en febrero y 2,2% en marzo.

Además, el acuerdo salarial incorpora un aumento mínimo garantizado de $170.000, una medida orientada a sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

El primer turno corresponde al escalafón policial y los pasivos que cobren hasta a $ 1.320.000, quienes encontrarán acreditados sus pagos desde el miércoles 1º de abril. Por su parte, las autoridades superiores de los tres poderes cobrarán el jueves 9 de abril.

>> Leer más: Ansés en abril: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

Cronograma de pagos de marzo

El calendario oficial se organizará de la siguiente manera:

Miércoles 1 de abril

  • Escalafón Policial y Penitenciario
  • Pasivos con haberes de hasta $1.320.000

Jueves 2 de abril (acreditación)

  • Activos con haberes de hasta $1.320.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° convenio)

Martes 7 de abril

  • Resto de trabajadores activos con haberes superiores a $1.320.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Miércoles 8 de abril

  • Resto de pasivos con haberes superiores a $1.320.000

Jueves 9 de abril

  • Autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo
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