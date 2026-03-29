Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Nicolás Valdéz fue acusado de balear a Walter Dilzen, en diciembre, por un conflicto carcelario y a Martín Díaz, en enero, tras un incidente menor de tránsito

Los Talas al 500, en Pérez. La calle donde Walter Dilzen fue acribillado desde una moto delante de su familia.

Un crimen con un trasfondo ligado a la criminalidad organizada cometido en diciembre pasado en Pérez y el asesinato de un vecino por una discusión de tránsito baleado un mes más tarde fueron atribuidos a un hombre de 41 años detenido hace nueve días, quien quedó en prisión preventiva por ambos hechos por el lapso de un año. En el primer caso, la víctima fue un hombre vinculado a la banda de Los Monos al que atacaron desde una moto frente a su pareja y sus hijas.

El acusado en los dos ataques a tiros cometidos con un mes de diferencia en barrio Cabín 9 de Pérez , aunque por motivaciones diferentes, se llama Diego Jesús Nicolás Valdez. Tiene 41 años y le dicen “Popeye” . Tenía pedido de captura y lo apresaron el 20 de marzo en un allanamiento a una casa precaria de la calle 1715 al 7800 de Rosario, en la zona de Seguí y Larralde. En el operativo los policías secuestraron una pistola 9 milímetros.

En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal la fiscal Agustina Eiris lo imputó como autor de un homicidio agravado por el uso de arma, además de la portación y tenencia de un arma de guerra, en carácter de coautor del asesinato de Walter Dilzen cometido el 14 de diciembre pasado . Un caso por el que ya está detenido desde enero Brian Centurión, en su caso acusado de conducir la moto desde la cual abrieron fuego contra la víctima.

Una moto a la par

Ese día, planteó la fiscal, ambos interceptaron desde una moto Motomel de 110 centímetros cúbicos a Dilzen, que circulaba en una moto Honda Navi junto a su pareja y dos hijas menores de edad por la calle Los Talas al 500 de Pérez. Alrededor de las 18, desde la moto que se ubicó a la par, el que viajaba como acompañante sacó una pistola 9 milímetros y lo ejecutó de varios disparos. La víctima murió en el lugar.

Dilzen tenía 38 años y distintos investigadores lo ligaban a la banda narco Los Monos. En el último tiempo había pasado seis años preso por causas ligadas a la narcocriminalidad. En septiembre de 2019 lo habían imputado en el asesinato del policía Cristian Ibarra, ocurrido aquel año en Larralde y Dean Funes. Si bien quedó vinculado, recuperó la libertad en la causa en la cual fue identificado como autor material un hijo de Ariel “Viejo” Cantero, fundador de Los Monos. También estuvo ligado a disparos contra la comisaría 32ª.

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“Popeye” fue acusado de ser quien realizó los disparos con una pistola Browning 9 milímetros a causa de viejas rivalidades carcelarias. Del mismo calibre es el arma hallada en su casa, donde además se secuestró una caja de municiones con cincuenta cartuchos, un cargador metálico, siete cartuchos 9 milímetros y seis cartuchos calibre 45.

Alta velocidad

El otro asesinato que se le atribuyó a Valdez ocurrió el 1º de enero cerca de las 22.30. En este caso, según la acusación, conducía una moto acompañado por otra persona y al pasar por la calle Los Guayacanes al 100 mantuvo una discusión con un vecino, Martín Félix Díaz, quien le pidió que bajara la velocidad.

Luego de unos minutos los que iban en la moto le dispararon al hombre de 42 años, quien quedó tendido en el lugar con un balazo en la pierna izquierda y una herida cortante en la cabeza, aparentemente por un golpe con un objeto contundente, según reportaron aquel día fuentes oficiales.

Tras las denuncias que ingresaron al 911, los policías que fueron al lugar encontraron una vaina servida. Los vecinos comentaron que el tirador iba vestido con una remera roja y una gorra. Díaz, en tanto, fue derivado al Hospital Centenario. Solicitó el alta voluntaria, pero cuatro días después regresó con complicaciones y se detectó que tenía una infección en la herida. Su estado de salud empeoró y falleció cuatro días después.

En este caso, “Popeye” fue acusado como autor de otro homicidio agravado y la portación de una pistola 9 milímetros. La jueza Luciana Vallarella dictó la prisión preventiva hasta el 27 de marzo de 2027.